Англичане отправляют военный корабль в Черное море

Власти Великобритании, неоднократно заявлявшие о поддержке Киева в стремлении вернуть Крым и отошедшие ДНР территории, решили перейти от слов к делу. Как заявил глава Минобороны Королевства Гэвин Уильямсон, Лондон отправит на Украину дополнительных военных инструкторов и корабль ВМС.

Британские военные будут тренировать украинских спецназовцев и морских пехотинцев, причем, возможно, в районе Очакова, где дислоцируется 73-й морской центр специальных операций.

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Кроме того, на помощь украинскому "москитному флоту", состоящему преимущественно из катеров, поспешит многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании Echo c экипажем 72 человека.

"Мы помогаем Украине встать на защиту нашей свободы и демократии", – цитирует The Daily Telegraph британского министра.

Сам Уильямсон давно переживает за судьбу Украины. В сентябре политик даже побывал на линии разграничения в Краматорске и лично ознакомился с работой одного из контрольно-пропускных пунктов. В ходе этого же визита он встретился с министром обороны Украины Степаном Полтораком. Тогда вновь называлась сумма, которую Великобритания готовы выделить Киеву, – £35 млн на гуманитарную помощь и поддержку ВСУ. Об этом заявлял еще бывший глава МИД Борис Джонсон.

Конечно, британцы не могли послать в Черное море боевой фрегат, так как это вызвало бы резкий протест со стороны России. А вот разведчик Echo будет спокойно шпионить за российскими подлодками и кораблями, не опасаясь быть потопленным торпедой.

Что касается военных инструкторов, то их, кроме баз украинских ВМС на Черном море, могут отправить на Азовское. Регион оказался в центре внимания мировых СМИ из-за "тлеющего конфликта" между Россией и Украиной и постоянных "разборок" с рыболовными судами.



Нужно отметить, что основную помощь украинским военным по-прежнему оказывают США, в военном бюджете которых предусмотрена помощь Киеву. Недавно командующий Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко подтвердил слухи, что американцы предложили Украине два военных фрегата типа Oliver Hazard Perry. Однако в Киеве пока думают, так как ежегодная эксплуатация такого фрегата с учетом заработной платы экипажа и ремонта стоит примерно $25 миллионов. И, видимо, пока такие траты Киеву не по карману.