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Украине окажется на пороге дефолта уже в 2019 году

Фото: www.globallookpress.com
Граждан Незалежной в очередной раз припугнули банкротством державы

Киев должен сотрудничать с Международным валютным фондом, иначе Украине грозит дефолт по долговым обязательствам уже в 2019 году. С таким предупреждением выступил Минфин страны.

"В следующем году мы должны направить на обслуживание и погашение долга более 400 млрд грн. Если Украина выйдет из программы МВФ, страна потеряет доступ к финансовым ресурсам международных организаций и институциональных инвесторов, и дефолт из призрачной угрозы превратится в реальную перспективу уже в следующем году", – говорится в заявлении министерства, опубликованном на его официальном сайте.

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Единственный путь спасения от банкротства – отказаться от шагов, которые приведут к сокращению доходов или росту расходов бюджета. В ведомстве считают, что обсуждаемый сейчас депутатами закон, предусматривающий введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль, поставит стабильность финансовой системы Украины под угрозу.

По данным Минфина, в случае введения налога на выведенный капитал для всех плательщиков с 1 января 2019 г. прямые убытки бюджета составят 46,7 млрд гривен (свыше $1,6 млрд).

Ведомство рекомендует Верховной раде "без угрозы фискальной устойчивости" принять закон о введении налога на выведенный капитал для предприятий малого и среднего бизнеса. При этом около 4500 крупнейших компаний (с годовым объемом дохода более 200 млн. грн.) продолжат платить налог на прибыль.

"Такая модель налогообложения обсуждалась с МВФ и после тяжелых переговоров была одобрена как возможная. Считаем необходимым подчеркнуть, что при сложившихся обстоятельствах Украина должна отдать наивысший приоритет фискальной устойчивости и продолжению сотрудничества с международными партнерами и кредиторами, в частности с МВФ, техническая миссия которой сейчас находится на Украине", – отмечается в документе.

Минфин указывает на то, что расходная часть бюджета на будущий год "не содержит таких статей, которые можно было бы быстро и безболезненно сократить, не затрагивая социально важных сфер, таких как медицина, образование, оборона и другие".

В заявлении ведомства напоминают, что Украина сможет получить транши займа лишь в случае принятия сбалансированного бюджета. "То есть специалисты МВФ готовы воспринимать положительно только подход к внедрению налога на выведенный капитал, который не приведет к бюджетному дефициту не только в 2019 г., но и в следующих годах", – подчеркивается в документе. Финансисты предлагают народным избранникам учесть эту позицию при рассмотрении соответствующего законопроекта.

Глава украинского кабмина Владимир Гройсман 19 октября сообщил, что Киев и МВФ договорились в отношении новой программы, которая начнет действовать в 2019-ом. Фонд подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины по новому кредитному займу stand-by на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна $3,9 миллиарда. МВФ готов одобрить новую программу для Незалежной до конца нынешнего года, но по итогам принятия госбюджета страны.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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