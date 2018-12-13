Украина отнесла в НАТО список участников инцидента под Керчью

В альянсе будут думать, как наказать моряков, выполнявших приказ

Петр Порошенко зачем-то передал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу имена российских военнослужащих, которые участвовали в задержании украинских моряков в Керченском проливе.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. Расценивать это можно не иначе как элемент психологической войны, так как никакого практического значения этот жест не имеет. Разве что против данных моряков введут санкции, которые вряд ли им навредят.

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Украинский президент также подчеркнул, что своими действиями в Керченском проливе Москва пересекла "красную линию", и это не останется без ответа. В первую очередь Киев постарается вернуть своих моряков.

В ходе беседы со Столтенбергом Порошенко призвал НАТО увеличить присутствие боевых кораблей альянса в Черном море, чтобы противостоять "российской агрессии" и обеспечить свободу навигации в Азовском море.



Стоит отметить, что Россия в Азовское море корабли НАТО не пропустит, так как соглашение, заключенное между РФ и Украиной, предусматривает разрешение на это от двух стран. А Москва на такое никогда не пойдет. Корабли НАТО могут действовать в Черном море, но при приближении к территориальным водам РФ их возьмут на прицел российские подлодки и морская авиация. По данным СМИ, уже сейчас в море идет так называемая игра в "кошки-мышки" между субмаринами и кораблями, как во времена холодной войны.