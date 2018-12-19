Британский разведчик пришвартовался в Одессе

Корабль грозит начать охоту за русскими подлодками

Британский разведывательный корабль HMS Echo в среду утром прибыл в порт Одессы и пришвартовался у понтонного причала одноименного яхт-клуба.

Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовал руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.

HMS Echo должен был прибыть в Одессу в 2019 году. Однако после инцидента в Керченcком проливе корабль отправили на Украину раньше. Секретарь по вопросам обороны Гэвин Уильямсон заявил, что корабль ВМС Королевства теперь будет регулярно заходить в Черное море.

В этот раз британские моряки пробудут в городе несколько дней, а зачем примут участие в маневрах с флагманом украинских ВМС "Гетманом Сагайдачным".

HMS Echo – это современный гидрографический корабль, который можно использовать для разведки в интересах военного флота, а также для подготовки десантных операций. Корабль может работать в паре с противолодочным самолетом Lockheed AP-3C Orion.

По словам Клименко, HMS Echo это первый боевой корабль НАТО, который совершает визит непосредственно в связи с инцидентом в Керченском проливе. Ранее СМИ сообщили о действии российских подлодок типа "Варшавянка" в Черном море, а также секретной миссии самой бесшумной подлодки ВМФ РФ "Палтус", которая ушла из Севастополя.