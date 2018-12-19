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В украинской тюрьме погиб россиянин

Фото: www.globallookpress.com
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По некоторым данным, мужчину сильно избила охрана

Гражданин России Валерий Иванов скончался в тюрьме города Дрогобич Львовской области. Это подтвердили в посольстве РФ на Украине.

"В данный момент ведутся следственные мероприятия. (Ситуацией) занимается генеральное консульство наше во Львове, посольство также держит под контролем ситуацию", – рассказали РИА "Новости" в пресс-службе посольства.

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Известно, что Иванов ранее служил в рядах ополченцев Луганской народной республики в качестве добровольца, но был захвачен в плен и брошен в тюрьму. Там его и убили, утверждает представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева.

"Мы получили информацию о том, что за несколько дней до смерти Валерий Иванов был избит охраной и брошен в карцер, где и скончался от полученных побоев", – цитирует Кобцеву "Луганскинформцентр".

Она рассказала, что власти ЛНР пытались в прошлом году обменять Иванова на украинского военнопленного, однако представитель Украины в Контактной группе Ирина Геращенко в последний момент вычеркнула его из списков.

"Его кровь на руках Ирины Геращенко и Порошенко, по указке которого она ровно год назад в числе пяти человек вычеркнула его фамилию, как и других наших добровольцев, из списка обмена", – указала Кобцева.

Сейчас в Луганске рассчитывают получить у украинской стороны тело Иванова.

Очередной обмен заключенными гражданами РФ и Украины должен состояться до 27 декабря 2018 года.

Николай ВИКТОРОВ
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