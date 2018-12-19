РФ обвинили в захвате Черного моря и Балтики

Киев "разоблачил" планы Москвы по завоеванию мирового владычества

Российские власти торопились с постройкой Крымского моста, поскольку он был им необходим для осуществления политического давления. При помощи транспортной магистрали Москва прибрала к рукам Азовское море, но это только начало. С таким заявлением выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.



Выступая в телевизионном эфире, чиновник обвинил нашу страну в захвате азовской акватории. "Как мы и ожидали, Керченский мост стал не только инструментом транспорта для соединения аннексированного Крыма с оккупированной раньше Кубанью, но и инструментом политического давления и экономической блокады. Это Путину удается, как он считает, блестяще. Хотя я считаю, что это ускорит его конец", – сказал Омелян.

Министр признал, что в последние дни ситуация в Керченском проливе успокоилась и стабилизировалась. Затор рассосался, время ожидания кораблей уменьшилось до двух суток. Но он считает это временным явлением.

"Когда международное давление спадет и Россия получит по носу за то, что она обстреляла наши корабли и моряков и захватила их в плен, она повторит это снова. Потом будет Черное, Балтийское моря", – цитирует чиновника издание "Обозреватель".

Отношения между Москвой и Киевом обострились до предела после украинской провокации в Керченском проливе, которая произошла 25 ноября. Корабли погранслужбы ФСБ России обстреляли, задержали и увели в порт Керчи два бронекатера и буксир ВМС Украины. По словам российской стороны, украинские моряки нарушили государственную границу и следовали без предупреждения и разрешения в Азовское море.

В Киеве заявили, что уведомляли российскую сторону, и расценили действия пограничников как агрессию. В итоге Украина ввела военное положение на пограничных с Россией территориях и потребовала от стран Запада ужесточить санкции против РФ.