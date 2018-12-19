К газовой проблеме у Киева прибавился нефтяной кризис

В Незалежной готовятся к полной остановке прокачки нефти на территории страны. Сбой может произойти совсем скоро, уже 1 января. Чтобы избежать тяжелых последствий, руководство "Укртранснафта" просит правительство страны принять безотлагательные меры. В частности, необходимо обеспечить непрерывное электроснабжение, от которого зависит работа нефтетранспортной системы.

Между тем некоторые поставщики электроэнергии заявили о перерыве в ее распределении. Компания-оператор забила тревогу, о чем сообщается в заявлении исполняющего обязанности ее гендиректора Андрея Пасишныка. Оно направлено Совету нацбезопасности и обороны, украинскому кабмину, Минэнерго, НКРЭКУ и "Нафтогазу", пишет "Экономическая правда".

Пасишнык ссылается на закон о рынке электроэнергии, согласно которому "Укртранснафта" должна была выбрать оператора еще до 11 декабря. Однако соответствующие лицензии поставщикам доставили только во второй половине ноября, соответственно, они не могли раньше декабря опубликовать коммерческие предложения.

Остается оператор "последней надежды". Он подстрахует "Укртранснафту", если не определится новый электропоставщик. Однако кабинет министров не торопится его назвать.

Остановка насосов приведет к прекращению транспортировки топлива. В конечном итоге Украину ждет нефтяной коллапс. Таким образом, она рискует не выполнить обязательства не только перед своими предприятиями, но и подвести европейских потребителей. Застой грозит неблагоприятными последствиями всей нефтетранспортной системе Незалежной, в частности могут произойти аварии и другие ЧП.