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Это война: украинский архиерей жестко осадил Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Священник остался недоволен допросом в СБУ

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука рассказал, что его вызвали на "беседу" в ведомство без повестки. Он считает, что люди устраивают подобные мероприятия по чьей-то команде. По его мнению, все вовлеченные в этот процесс, в том числе и президент Незалежной, заражены грехом.

На допрос в СБУ владыку Луку забрали во время пикета, который проходил под стенами епархии. Люди, которые ждут, что Украине предоставят автокефалию, оскорбляли церковь.

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В своем видеообращении, опубликованном на Youtube-канале "Запорожская епархия", священник отметил, что 82 архиерея четко выразили свою позицию уже давно – они поддержали "существующий статус УПЦ во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием".

"Когда мы, так скажем, отказались идти в дом, который носил имя гонителя церкви, на встречу с современным гонителем церкви, это говорит лишь об одном – что люди, те, которые это устраивают, по чьей команде это все устраивается, заражены страшным грехом", – подчеркнул владыка Лука.

В начале ноября в Киеве прошло заседание Священного синода Украинской православной церкви, на котором должен был появиться Петр Порошенко. Однако лидер Украины не пришел. После этого президент страны побеседовал в здании "Украинского дома" с представителями канонической УПЦ, которых было всего трое. Других желающих поговорить с главой Незалежной не нашлось. 

Синод признал, что действия Константинопольского патриархата, который пытается решить церковный вопрос с участием властей и раскольников, незаконны. Все это приведет к еще большему разделению православных и другим конфликтам среди верующих украинцев. 

В середине октября Константинополь начал процесс предоставления Украине автокефалии церкви. В результате Киевская митрополия больше не попадает под юрисдикцию Московского патриархата.

В РПЦ назвали этот процесс расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинополем по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию.

Полина ИВАНОВА
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