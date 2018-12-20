Нибиру
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В Вашингтоне радостно ухватились за безумные идеи Киева о новом походе в пролив.
Резолюция американских сенаторов с призывом к главе США Дональду Трампу дать "агрессивной" России отпор в Черном море – не что иное, как "прямое подстрекательство Украины к очередной военной провокации, крайне безответственное и крайне опасное". Такое мнение выразил председатель комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев.
Между тем наша страна никогда не препятствовала тем, кто намерен воспользоваться Керченским проливом в мирных целях и в соответствии с законом.
Однако в случае очередной провокации у России есть все возможности его перекрыть – и мы это уже показали, отметил сенатор в беседе с РИА Новости. Косачев подчеркнул, что готовящаяся операция в Керченском проливе обречена на провал и предложил украинцам, наконец, определиться. Либо они продолжают закатывать истерики по указке заокеанских наставников, ломясь в открытую дверь, либо начнут действовать согласно общепринятому морскому уставу, отказавшись от провокаций. Которые, как показал недавний опыт Незалежной, заканчиваются весьма плачевно.
Ранее глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил о новом походе в Керченский пролив и прозрачно намекнул, что уничтожить Крымский мост не составит труда. По его словам, новую провокацию украинцам помогут осуществить международные партнеры, напоминает "Царьград".
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