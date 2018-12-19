Мантра о мифической агрессии РФ овладела умами американских сенаторов

Сегодня в Конгресс США будет внесена резолюция, в которой 40 сенаторов призывают президента Дональда Трампа "дать решительный отпор российской агрессии на Черном море". Также они требуют от европейцев отменить строительство газопровода "Северный поток – 2", иначе грозятся введением против этого проекта санкций.

Текст документа оказался в распоряжении газеты The Hill. Отмечается, что резолюцию составили республиканцы Рон Джонсон и демократ Дик Дурбин.

"США и наши союзники должны оперативно противодействовать военной агрессии России в Керченском проливе сильными и решительными действиями", – заявил Джонсон.

Дурбин добавил, что принятие резолюции подтвердит "призыв к сдерживанию агрессии со стороны Российской Федерации".

Сенаторы в документе требуют от Трампа ввести ограничительные меры в отношении РФ в рамках приснопамятного закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), принятого в прошлом году. Они считают, что данные рестрикции являются "прямым результатом действий правительства Российской Федерации и будут продолжаться и ужесточаться до тех пор, пока не появятся надлежащие изменения в поведении России".

Также авторы резолюции убеждают Трампа сотрудничать с Конгрессом и союзниками США "для обеспечения надлежащей политики с целью удержать Российскую Федерацию от дальнейшей агрессии".

В тексте звучит призыв к отмене строительства трубопровода по причине того, что он якобы несет угрозу "энергетической безопасности Европы", а также американцы воззвали Россию "гарантировать свободу судоходства в Керченском проливе".

Более того, законодатели призывают Трампа возглавить "мощную многонациональную операцию по обеспечению свободы судоходства в Черном море"и укрепить украинскую армию с помощью предоставления ей дополнительной военной помощи.

Издание напоминает, что на прошлой неделе палата представителей приняла похожую резолюцию. В ней также американцы призвали страны Евросоюза отказаться от реализации "Северного потока – 2" и выступили за введение санкций против этого проекта в рамках CAATSA. Позже Европарламент одобрил свою резолюцию, направленную против российской трубы. В воскресенье, 16 декабря, очередную пластинку завели снова в Вашингтоне. Оттуда к немцам обратился представитель внешнеполитического ведомства США Роберт Палладино с призывом "прислушаться к соседям" и отменить свое участие в проекте.

Такая массированная атака из-за океана при поддержке ряда европейских стран на "СП-2" объясняется не столь радением за энергобезопасность Европы, сколько стремлением американцев навязать свой сжиженный газ Старому Свету в ущерб кошелькам простых жителей континента и бизнесу. Об этом сегодня четко проговорила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, "не Москва, а Вашингтон выкручивает руки своим клиентам (из Европы – ред.) и грозит санкциями компаниям, реализующим оптимальные варианты поставок газа потребителям".

Хотелось бы поподробнее узнать, что это за "мощная операция" в головах американских сенаторов, которая должна быть проведена в Керченском проливе против России.

В остальном же складывается впечатление, что европейцы живут не в Европе, а в новом штате США.

