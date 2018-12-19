"Северный поток - 2" остановить невозможно

Европейцы признались, что не смогут помешать проекту

У правительства Германии больше не осталось законных оснований для того, чтобы прекратить строительство российского газопровода по дну Балтийского моря. С этим вынуждены считаться и Вашингтон, и Киев, и другие страны. Такое заявление сделал посол Германии на Украине Эрнст Райхель.



В интервью украинским журналистам он напомнил, что проект реализуют не государственные структуры, а коммерческие предприятия – российский концерн "Газпром" и его европейские партнеры. Поэтому официальный Берлин не имеет полномочий, чтобы отказаться от строительства.

"Может ли правительство Германии остановить проект? Ответить можно, когда станет понятно, есть ли на это законные основания и юридические возможности. Все разрешения на реализацию проекта уже выданы. И не только в Германии, но и во всех странах, которыми должен проходить газопровод", – сказал Райхель. Его слова приводит издание Online.ua.

По словам Райхеля, для отзыва уже выданных разрешений нужны "определенные условия". Едва ли какая-то из стран изменит свое решение, поскольку это сопряжено с юридическими сложностями и опасностью судебных разбирательств.

Такая позиция немецкого дипломата свидетельствует о том, что Берлин решил проигнорировать принятую ранее резолюцию Европарламента, призывающую правительство Германии отменить строительство "Северного потока – 2".

Российские эксперты говорят, что Берлин исходит из чисто экономических интересов и не готов терпеть убытки, несмотря на настойчивые просьбы Вашингтона и Брюсселя. "Если исходить из чисто экономических соображений, Германии "Северный поток – 2" очень выгоден", – отметил в интервью "Экономике сегодня" публицист Игорь Друзь.

В то же время он напомнил, что на территории ФРГ размещены американские военные базы, которые свидетельствуют о том, что немцы встроены в глобальный политический проект Запада. "Потому иллюзиями тешиться не стоит – США продолжают оставаться угрозой для "Северного потока – 2" именно из-за возможностей надавить на руководство Германии. И недооценивать эту угрозу нельзя", – заключил он.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства составляет $9,5 миллиардов. Ожидается, что проект будет завершен к концу 2019 года.