Захарова указала европейцам, кто им выкручивает руки, чтобы остановить "Северный поток – 2"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва зафиксировала большую активность за последнюю неделю Вашингтона и ряда стран Европы, призывающих остановить реализацию строительства газопровода "СП-2". Она отметила, что на Западе все чаще говорят о "якобы некоммерческом характере проекта" и некой угрозе, которую он несет для европейской энергобезопасности.

По ее словам, в подобных утверждениях нет ни логики, ни здравого смысла.



"Европа в любом случае будет покупать столько голубого топлива из России, сколько ей требуется. Ответа на вопрос, почему украинская монополия на транзит российского газа лучше, чем диверсификация маршрутов его поставок, мы не слышим", – сказала Захарова на сегодняшнем брифинге.

Дипломат обратила внимание европейцев, что сейчас добыча российского голубого топлива сместилась на север страны и прокладка газопровода из месторождения на Ямале через Балтику почти на 2 тыс. км короче, чем через украинскую территорию. По ее данным, цена газа, транспортированного по северному маршруту, тоже будет "разная, особенно, с учетом того, что Украина официально заявила тарифы, которые в три раза выше нынешних".

Представитель МИД РФ назвала побудительные причины такой настойчивости "заморозки" "Северного потока – 2" из-за океана.

"Перед ними поставлена задача всеми правдами и неправдами протолкнуть на европейский рынок американский сжиженный газ. Но не надо при этом разглагольствовать о рыночных принципах и честной конкуренции. Россия как раз готова к честной конкуренции и по трубопроводному, и по сжиженному газу. Не Москва, а Вашингтон выкручивает руки своим клиентам и грозит санкциями компаниям, реализующим оптимальные варианты поставок газа потребителям", – приводит слова Захаровой мидовский сайт.

Она квалифицировала действия американцев как угрозу "дубиной".

Труднее всего, заметила дипломат, понять логику европейцев, которые в ущерб своей экономике готовы переплачивать за голубое топливо из США.

Что касается ГТС Украины, то Киев до сих пор не нашел "солидного партнера", с которым можно обсуждать сохранение транзита.

"Готовы подтвердить, что концепция "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" не предполагает полный отказ от действующих маршрутов транспортировки газа в Европу. Это относится и к Украине. Транзит российского газа через эту страну может быть сохранен при условии урегулирования отношений между заинтересованными компаниями, рентабельности украинского маршрута и создания нормальной атмосферы для переговоров. Пока ни по одному из этих направлений прогресса не наблюдается", – резюмировала Захарова.

Представитель ведомства добавила, что следующая встреча по переговорам по транзиту российского газа через Незалежную должна состояться в январе 2019 г., однако в Москве подозревают, что украинская сторона может использовать ее для "политизации вопроса и антироссийской пропаганды с целью набрать очки в условиях предвыборной ситуации на Украине".

Напомним, буквально в прошедшие выходные американцы снова призвали Берлин "прислушаться к соседям" и отменить строительство "СП-2". Пока немцы твердо стоят на своем. А накануне стало известно о прибытии в Балтийское море крупнейшего трубоукладочного судна в мире Pioneering Spirit для участия в прокладке газопровода.

