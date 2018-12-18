Вашингтон в спешке пытается улучшить свое вооружение, чтобы суметь защититься от удара Москвы

У США нет ПРО, которые могут успешно противостоять гиперзвуковому оружию России и Китая. Об этом говорится в отчете американской Счетной палаты.

Отмечается, что ракеты за счет скорости и маневренности могут поразить большинство защитных систем. При этом оружие Москва может использовать и для улучшения ядерных вооружений дальнего действия, передает Fox News.

При этом американское министерство обороны пытается разработать такое же вооружение. Так, в апреле ведомство заказало у компании протип гиперзвукового оружия. Сумма разработки превышает $1 млрд, отмечает телеканал "360".

Напомним, что Россия работает над созданием системы "Авангард". Она способна летать в плотных слоях атмосферы, на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.