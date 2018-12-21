Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США заявили о победе над "Северным потоком – 2"

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтону удалось снизить зависимость Европы от российского газа

Смертельная схватка американского руководства с российским газопроводом приносит первые успехи. Властям страны удалось уговорить европейцев еще раз задуматься о целесообразности строительства газопровода. Об этом заявил заместитель министра энергетики США Дэн Бруйллетт.

"Мы видим, как Европарламент, в частности, принимает меры (по противодействию "Северному потоку – 2")", – заявил американский чиновник в интервью изданию Washington Examiner.

По теме

По его словам, недавние резолюция евродепутатов, потребовавших от Германии отказаться от строительства газовой магистрали, и соглашение на поставку американского СПГ в Польшу свидетельствуют о больших достижениях администрации Дональда Трампа в этом направлении.

Бруйллетт утверждает, что после того, как европейские страны наткнулись на сопротивление со стороны Германии, они стали более охотно рассматривать российский трубопровод в геостратегическом свете. В настоящий момент депутаты Европарламента обсуждают вопрос о введении новых правил для "Северного потока – 2".

Европейские лидеры медленно, но верно соглашаются с позицией Белого дома о том, что поставки энергоносителей в Европу должны быть диверсифицированы. Сделка между американской энергетической компанией Sempra и Польшей подчеркивает решимость Европы снизить зависимость от российского газа, заключил чиновник.

Накануне посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку строительства российского газопровода. По его словам, это должно стать реакцией на действия России в Керченском проливе.

"Северный поток – 2", по мнению дипломата, является "наглой попыткой правительства России усилить захват, сохраняя поставки энергоносителей европейским союзникам и партнерам и при этом продолжая кампанию по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины". Об этом Гренелл написал в авторской колонке для газеты Rheinische Post.

Ранее Палата представителей Конгресса США и Европейский парламент (формально не координируя усилий) 11 и 12 декабря приняли резолюции, призывающие остановить строительство российского газопровода. Обе резолюции носят рекомендательный характер и не содержат конкретных процедур по противодействию реализации проекта.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Мэй унизила Трампа отказом

Премьер-министр Великобритании не захотела принимать подарок президента США

У Крымского моста может появиться близнец

У Путина попросили второй транспортный переход

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей