США заявили о победе над "Северным потоком – 2"

Вашингтону удалось снизить зависимость Европы от российского газа

Смертельная схватка американского руководства с российским газопроводом приносит первые успехи. Властям страны удалось уговорить европейцев еще раз задуматься о целесообразности строительства газопровода. Об этом заявил заместитель министра энергетики США Дэн Бруйллетт.



"Мы видим, как Европарламент, в частности, принимает меры (по противодействию "Северному потоку – 2")", – заявил американский чиновник в интервью изданию Washington Examiner.

По его словам, недавние резолюция евродепутатов, потребовавших от Германии отказаться от строительства газовой магистрали, и соглашение на поставку американского СПГ в Польшу свидетельствуют о больших достижениях администрации Дональда Трампа в этом направлении.

Бруйллетт утверждает, что после того, как европейские страны наткнулись на сопротивление со стороны Германии, они стали более охотно рассматривать российский трубопровод в геостратегическом свете. В настоящий момент депутаты Европарламента обсуждают вопрос о введении новых правил для "Северного потока – 2".

Европейские лидеры медленно, но верно соглашаются с позицией Белого дома о том, что поставки энергоносителей в Европу должны быть диверсифицированы. Сделка между американской энергетической компанией Sempra и Польшей подчеркивает решимость Европы снизить зависимость от российского газа, заключил чиновник.

Накануне посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку строительства российского газопровода. По его словам, это должно стать реакцией на действия России в Керченском проливе.

"Северный поток – 2", по мнению дипломата, является "наглой попыткой правительства России усилить захват, сохраняя поставки энергоносителей европейским союзникам и партнерам и при этом продолжая кампанию по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины". Об этом Гренелл написал в авторской колонке для газеты Rheinische Post.

Ранее Палата представителей Конгресса США и Европейский парламент (формально не координируя усилий) 11 и 12 декабря приняли резолюции, призывающие остановить строительство российского газопровода. Обе резолюции носят рекомендательный характер и не содержат конкретных процедур по противодействию реализации проекта.