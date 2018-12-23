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Немцев призвали дать отпор США по вопросу "Северного потока – 2"

Фото: Шамуков Руслан/ITAR-TASS
Берлин не должен позволять Вашингтону диктовать свои условия

Американцы пытаются отрезать Германию от экономических партнеров.

Нерешительность соотечественников резко раскритиковал бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Никому не позволено решать за немцев, с кем им вести торговлю. Позиция США очевидна – Вашингтон заинтересован в остановке "Северного потока – 2", так как проект мешает наладить поставки американского сжиженного газа в Германию вместо российского. Так называемая поддержка Украины в этом вопросе – лишь прикрытие, подчеркнул Шредер.

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Между тем "сжиженный газ хуже по качеству и при этом дороже, чем тот, который поставляют по трубопроводу", – заявил политик.

Экс-канцлер призвал немцев быть жестче и дать американцам понять, что они не могут диктовать, с кем страна может вести бизнес.

"Иран, Китай, Россия – если так пойдет и дальше, то нам уже ни с кем нельзя будет иметь экономические отношения. Для зависимой от экспорта страны, которой является Германия, это неприемлемо", - сказал он в интервью газете Welt am Sonntag.

Ранее немецкие власти не раз заявляли, что "Северный поток – 2" - исключительно экономический проект. Тем не менее, США пытаются этот вопрос политизировать.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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