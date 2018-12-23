Берлин не должен позволять Вашингтону диктовать свои условия

Американцы пытаются отрезать Германию от экономических партнеров.

Нерешительность соотечественников резко раскритиковал бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Никому не позволено решать за немцев, с кем им вести торговлю. Позиция США очевидна – Вашингтон заинтересован в остановке "Северного потока – 2", так как проект мешает наладить поставки американского сжиженного газа в Германию вместо российского. Так называемая поддержка Украины в этом вопросе – лишь прикрытие, подчеркнул Шредер.

Между тем "сжиженный газ хуже по качеству и при этом дороже, чем тот, который поставляют по трубопроводу", – заявил политик.

Экс-канцлер призвал немцев быть жестче и дать американцам понять, что они не могут диктовать, с кем страна может вести бизнес.

"Иран, Китай, Россия – если так пойдет и дальше, то нам уже ни с кем нельзя будет иметь экономические отношения. Для зависимой от экспорта страны, которой является Германия, это неприемлемо", - сказал он в интервью газете Welt am Sonntag.

Ранее немецкие власти не раз заявляли, что "Северный поток – 2" - исключительно экономический проект. Тем не менее, США пытаются этот вопрос политизировать.