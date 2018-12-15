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Америка поставила под удар мощь российской армии

Совместные российско-белорусские стратегические учения 'Запад-2017'. Фото: globallookpress.com
Раскрыта истинная цель антироссийских санкций США

Вашигтон использует экономическое давление на Москву для того, чтобы лишить ее  сильной армии и флота. Об этом заявил экс-посол США на Украине, ныне директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.

"Мы хотим, чтобы их экономика была слабее, потому что сильная экономика поддерживает сильную военную мощь. И мы не хотим, чтобы сильная агрессивная держава имела сильную армию или сильный морской флот", – сказал Хербст в эфире телеканала "Прямой".

Он подчеркнул, что антироссийские санкции отвечают интересам именно США, а также отметил, что по данным Международного валютного фонда Россия ежегодно теряет больше 1% ВВП из-за экономических ограничений.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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