Нибиру
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Вашигтон использует экономическое давление на Москву для того, чтобы лишить ее сильной армии и флота. Об этом заявил экс-посол США на Украине, ныне директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.
"Мы хотим, чтобы их экономика была слабее, потому что сильная экономика поддерживает сильную военную мощь. И мы не хотим, чтобы сильная агрессивная держава имела сильную армию или сильный морской флот", – сказал Хербст в эфире телеканала "Прямой".
Он подчеркнул, что антироссийские санкции отвечают интересам именно США, а также отметил, что по данным Международного валютного фонда Россия ежегодно теряет больше 1% ВВП из-за экономических ограничений.
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