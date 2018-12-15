Америка поставила под удар мощь российской армии

Раскрыта истинная цель антироссийских санкций США

Вашигтон использует экономическое давление на Москву для того, чтобы лишить ее сильной армии и флота. Об этом заявил экс-посол США на Украине, ныне директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.



"Мы хотим, чтобы их экономика была слабее, потому что сильная экономика поддерживает сильную военную мощь. И мы не хотим, чтобы сильная агрессивная держава имела сильную армию или сильный морской флот", – сказал Хербст в эфире телеканала "Прямой".

Он подчеркнул, что антироссийские санкции отвечают интересам именно США, а также отметил, что по данным Международного валютного фонда Россия ежегодно теряет больше 1% ВВП из-за экономических ограничений.