Политик не ожидал такого предательства

Президент Украины Петр Порошенко и глава МИД Павел Климкин скрывают своих родственников не где-нибудь, а в Крыму.

Издание Strana.ua сообщило, что у лидера страны супруга старшего сына Юлия уроженка России и была прописана в Санкт-Петербурге. При этом ее дядя и тетя до сих пор живут на полуострове и даже участвовали на референдуме по присоединению к России.

По теме Президент Украины, бизнесмен Петр Алексеевич Порошенко

Климкин также не отстает от своего начальства. В 2015 году он женился на Марине Михайленко, чей отец является советским генерал-майором в отставке. Он в 2014 году получил медаль "За возвращение Крыма" и живет на полуострове.

Стоит отметить, что ранее Порошенко поручил СБУ проверить, сть ли у кого-либо из государственных служащих Украины родственники с российским гражданством. В наказание он пригрозил увольнением, напоминает телеканал "360".