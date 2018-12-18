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Президент Украины Петр Порошенко и глава МИД Павел Климкин скрывают своих родственников не где-нибудь, а в Крыму.
Издание Strana.ua сообщило, что у лидера страны супруга старшего сына Юлия уроженка России и была прописана в Санкт-Петербурге. При этом ее дядя и тетя до сих пор живут на полуострове и даже участвовали на референдуме по присоединению к России.
Климкин также не отстает от своего начальства. В 2015 году он женился на Марине Михайленко, чей отец является советским генерал-майором в отставке. Он в 2014 году получил медаль "За возвращение Крыма" и живет на полуострове.
Стоит отметить, что ранее Порошенко поручил СБУ проверить, сть ли у кого-либо из государственных служащих Украины родственники с российским гражданством. В наказание он пригрозил увольнением, напоминает телеканал "360".
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