Порошенко устроил избирательный армагеддон на Украине

Незалежная пережила выборы глав территориальных общин

Партия "Батькивщина" с оптимизмом смотрит в март будущего года на фоне убедительной победы на прошедших в это воскресенье выборах в 78 объединенных территориальных громадах (ОТГ). Ее лидер Юлия Тимошенко весьма ярко охарактеризовала весь выборный процесс, назвав его армагеддоном. Она считает, что 23 декабря состоялась главная репетиция 31 марта, когда украинцам предстоит избрать президента страны – старого или нового.



"Выборы были страшные. Я много лет политике, все видела... но то, что увидела сейчас, – это экстраординарно. Когда бюллетени печатались на ксероксе, бюллетени были абсолютно не защищены, когда неизвестно откуда приносят 100 фальшивых бюллетеней уже с пометками", – заявила пани Тимошенко на пресс-конференции сегодня.

По ее словам, был масштабный подкуп со стороны действующих депутатов, которые участвовали в выборах со стороны власти. Также "снова вернулась та недобрая традиция, когда большой процент людей голосовал на дому, причем без каких-либо справок", без медицинских документов. Однако не все брали "грязные деньги" и "пакеты с продуктами", поскольку сопротивление народа возрастает, заметила лидер партии.

"Это, по сути, был избирательный армагеддон, когда фальсификации, принуждение, подкуп – все это было в наличии. Ломали людей, принуждали сниматься с выборов, а тех, кто хотел идти на выборы путем самовыдвижения, "через колено" власть принудила идти от Блока Петра Порошенко (БПП)", – утверждает бывший премьер.

И несмотря на это давление админресурса президента, "газовая принцесса" отметила впечатляющий успех "Батькивщины".

"По выборам глав территориальных общин, которые шли от партии, результат следующий: абсолютное первое место с большим отрывом, с результатом 35,7% заняла партия "Батькивщина", второе место с 22,7% получила БПП, "Аграрная партия" – 8,3%, радикальная – 7,1%, УКРОП – 7%", – привела данные Юлия Владимировна.

Она послала Петру Алексеевичу четкий сигнал – в марте 2019 г. властям не удастся шельмовать на выборах.

"Если в апреле через давление, админресурс, фальсификации на выборах депутатов в ОТГ они (БПП) смогли получить 27%, то сейчас 22,7%. Им не помогают грязные и унизительные инструменты, которыми они пользуются. И на президентских выборах им ничто не поможет, мы не дадим им сфальсифицировать, Это будут выборы, в которых добро победит зло", – убеждена она.

Накануне в ночи блок Порошенко сообщил о своей победе на региональных выборах. В БПП отчитались о том, что наибольшую поддержку его члены получили в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях.

