Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Порошенко в печали: лишь выборы заставили его закрыть военное положение

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Лидер Незалежной разочарован, что не победил "российскую угрозу"

Предстоящие 31 марта 2019 г. президентские выборы заставили главу украинского государства Петра Порошенко не продлевать введенное военное положение в стране. Не будь этого фактора, он, конечно же, попросил парламент его пролонгировать, поскольку Россия, по его убеждению, продолжает угрожать Украине.

С таким заявлением главный кондитер соборной выступил на заседании СНБО.

По теме

"Подчеркиваю, российская угроза никуда не делась. И возможно, если бы не выборы, мы бы попросили Верховную раду продлить военное положение. Но и за этот месяц для укрепления обороноспособности мы сделали немало и на международной арене", – чирикнул Twitter слова пана Порошенко.

Также лидер нации, не моргнув глазом и не покраснев от лжи, заметил, нет, подчеркнул: "Как и было обещано месяц назад, военное положение практически никак не повлияло на повседневную жизнь гражданских. Как и было обещано, оно не привело к ограничению прав и свобод и не повлияло отрицательно на экономику".

Петр Алексеевич стыдливо умолчал, что введенное – на самом деле полувоенное – положение в 10 областях страны позволило отменить выборы в части объединенных территориальных общин, которые состоялись 23 декабря, причем именно там, где у партии "Блок Петра Порошенко" меньше всего шансов на победу, это так называемая уже сейчас в местных СМИ украинская подкова Юго-Востока. Это еще раз, уже накануне президентских выборов, разделило Украину по географическому принципу.

"Получается, что этот месяц 10 областей жили под военным положением, а остальные области, в том числе и столица жили без военного положения. То есть так же, как политические технологии делили Украину пополам в 2004-м, то сейчас тоже так же получилось и это не прибавило Украине единства", – сказал УНН политический эксперт Николай Спиридонов накануне.

Он еще вчера предположил, что пан Порошенко не посмеет продлить ВП наперекор его кураторам из США, в частности, спецпредставителя Госдепа по Незалежной Курта Волкера, который "четко сказал: давайте не будем с этим играть, не надо нарушать демократических основ, надо проводить выборы".

Получается, что сегодня Петр Алексеевич кругом соврамши. Впрочем, маневров сейчас у хозяина "Рошена" очень мало.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Украина оставит Европу без газа

Западные страны могут пострадать из-за киевского упрямства

Январь оставит россиян без денег

Что изменится в стране с 1 января 2019 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей