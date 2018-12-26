Порошенко в печали: лишь выборы заставили его закрыть военное положение

Лидер Незалежной разочарован, что не победил "российскую угрозу"

Предстоящие 31 марта 2019 г. президентские выборы заставили главу украинского государства Петра Порошенко не продлевать введенное военное положение в стране. Не будь этого фактора, он, конечно же, попросил парламент его пролонгировать, поскольку Россия, по его убеждению, продолжает угрожать Украине.

С таким заявлением главный кондитер соборной выступил на заседании СНБО.

"Подчеркиваю, российская угроза никуда не делась. И возможно, если бы не выборы, мы бы попросили Верховную раду продлить военное положение. Но и за этот месяц для укрепления обороноспособности мы сделали немало и на международной арене", – чирикнул Twitter слова пана Порошенко.

Также лидер нации, не моргнув глазом и не покраснев от лжи, заметил, нет, подчеркнул: "Как и было обещано месяц назад, военное положение практически никак не повлияло на повседневную жизнь гражданских. Как и было обещано, оно не привело к ограничению прав и свобод и не повлияло отрицательно на экономику".

Петр Алексеевич стыдливо умолчал, что введенное – на самом деле полувоенное – положение в 10 областях страны позволило отменить выборы в части объединенных территориальных общин, которые состоялись 23 декабря, причем именно там, где у партии "Блок Петра Порошенко" меньше всего шансов на победу, это так называемая уже сейчас в местных СМИ украинская подкова Юго-Востока. Это еще раз, уже накануне президентских выборов, разделило Украину по географическому принципу.

"Получается, что этот месяц 10 областей жили под военным положением, а остальные области, в том числе и столица жили без военного положения. То есть так же, как политические технологии делили Украину пополам в 2004-м, то сейчас тоже так же получилось и это не прибавило Украине единства", – сказал УНН политический эксперт Николай Спиридонов накануне.

Он еще вчера предположил, что пан Порошенко не посмеет продлить ВП наперекор его кураторам из США, в частности, спецпредставителя Госдепа по Незалежной Курта Волкера, который "четко сказал: давайте не будем с этим играть, не надо нарушать демократических основ, надо проводить выборы".

Получается, что сегодня Петр Алексеевич кругом соврамши. Впрочем, маневров сейчас у хозяина "Рошена" очень мало.

