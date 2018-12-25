Варфоломей получил от Порошенко за автокефалию конфеты

Бывший капитан турецкой армии продался украинским раскольникам за сладости "Рошена"

Константинопольский патриарх Варфоломей то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что за предоставление новой церкви в Незалежной автокефалии взял с президента Украины Петра Порошенко не деньги, а конфеты и шоколад, произведенные на его фабрике. С таким признанием он выступил перед детьми из греческих школ Стамбула, которые пришли в Фанар колядовать.

Добрый патриарх рассказал, что от презента украинского лидера у него остались два пакета, пишет греческая газета Kathimerini.



"Президент Порошенко имеет шоколадную фабрику. Он, как и президент (США Дональд) Трамп, является и предпринимателем. Когда-то он выдвинул свою кандидатуру и выиграл выборы. Сейчас, с радости автокефалии его церкви, хотя русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, я взял не деньги, а много конфет и шоколада с фабрики Порошенко", – сказал Варфоломей под бурные вскрики, смех и аплодисменты родителей маленьких детей.

Представитель Стамбула продемонстрировал собравшимся пару целлофановых упаковок с конфетами.

"С фабрики Порошенко мне прислали много таких пакетов, я их раздал, остались два последних. Я их открою и буду бросать, а кто поймает – герой", – сообщил патриарх Варфоломей.

Он тут же начал бросать сладости счастливым детям.

Надо полагать, рошеновской же продукцией пан Порошенко расплатился с экс-капитаном турецкой армии и за украинские храмы. По данным израильского журналиста Соломона Манна, за томос глава Незалежной пообещал передать в прямое подчинение Варфоломею 38 церковных объектов на Украине.

"Но за них все еще идет отчаянный торг с Порошенко, который пытается снизить их количество до 20. Источник утверждает, что на этих объектах Патриарх Варфоломей собирается все-таки своим эдиктом учредить патриарший экзархат, чтобы управлять своей Ставропигией", – написал в Facebook израильтянин 18 декабря.

По его сведениям, за процесс "де-русификации (или эллинизации) всех сложных церковных правил и обрядов с греческой церковью, переводы с канонических текстов и обновление всех требников, молитвенников и всей религиозной атрибутики по канонам вселенской церкви... Варфоломей уже смиренно запросил у Порошенко и Госдепа весьма немалую сумму порядка полтораста миллионов долларов, и половину этих денег за послушание Госдеп ему уже обещал перевести в 2019 году".

Напомним, Минская епархия Белорусской православной церкви сообщила 20 декабря, что разорвала отношения с Константинополем и признала ПЦУ раскольнической. Минская епархия признала раскольническим сообществом новую Автокефальную православную церковь Украины во главе с Епифанием, что делает невозможным сослужение с духовенством ПЦУ, и поддержала митрополита Киевскоого и всея Украины Онуфрия, епископат и всю Украинскую православную церковь.

