Москва приготовилась к провокациям Киева

Украинское руководство заручилось поддержкой Вашингтона

Киевские власти могут уже в ближайшее время осуществить новые провокации на границе с Россией. С таким предупреждением выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко, ощущая поддержку с американской стороны, "уверенно идет на любые провокации, в том числе на российско-украинской границе".

"С учетом приближающихся выборов можно прогнозировать, что новые подобные акции при поддержке США следует ждать уже в ближайшем будущем", – сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

Глава Совбеза считает, что в Вашингтоне предпочитают не обращать внимания на связи Петра Алексеевича с украинскими одиозными радикалами. На кону – сохранение для него президентского кресла.

С Патрушевым согласен и член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич. Он считает, что Киев может устроить очередную провокацию, чтобы возобновить действие военного положения в стране перед предстоящими 31 марта выборами.

"Боюсь, что этим дело не ограничится. Порошенко будет цепляться за власть до последней возможности, и для ее удержания не остановится ни перед чем, включая новые провокации в Азовском море или большую войну в Донбассе", – цитирует РИА "Новости" Клинцевича.

И Москва, конечно же, ответит украинской стороне, добавил он.

Ранее в среду пан Порошенко во время заседания СНБО торжественно отменил военное положение, введенное из-за "Керченской Цусимы", затеянной им в водах Черного моря 25 ноября, когда три украинских военных суденышка попытались прорваться через российскую госграницу к Крымскому мосту, но были остановлены Погранслужбой РФ и задержаны вместе со всеми моряками, их командирами и двумя представителями СБУ.

Между тем, как пишет URA.RU, лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал своего президента отчитаться об итогах ВП. По мнению главного носителя украинских вил, "военщина" вводилась в личных интересах Петра Алексеевича.

"Большинство людей убеждены, и небезосновательно, что Порошенко вводил военное положение не для обороны Украины, а чтобы бесконечно быть у власти", – уверен пан Ляшко.