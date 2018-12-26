Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Москва приготовилась к провокациям Киева

Фото: www.globallookpress.com
Украинское руководство заручилось поддержкой Вашингтона

Киевские власти могут уже в ближайшее время осуществить новые провокации на границе с Россией. С таким предупреждением выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко, ощущая поддержку с американской стороны, "уверенно идет на любые провокации, в том числе на российско-украинской границе".

По теме

"С учетом приближающихся выборов можно прогнозировать, что новые подобные акции при поддержке США следует ждать уже в ближайшем будущем", – сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

Глава Совбеза считает, что в Вашингтоне предпочитают не обращать внимания на связи Петра Алексеевича с украинскими одиозными радикалами. На кону – сохранение для него президентского кресла.

С Патрушевым согласен и член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич. Он считает, что Киев может устроить очередную провокацию, чтобы возобновить действие военного положения в стране перед предстоящими 31 марта выборами.

"Боюсь, что этим дело не ограничится. Порошенко будет цепляться за власть до последней возможности, и для ее удержания не остановится ни перед чем, включая новые провокации в Азовском море или большую войну в Донбассе", – цитирует РИА "Новости" Клинцевича.

И Москва, конечно же, ответит украинской стороне, добавил он.

Ранее в среду пан Порошенко во время заседания СНБО торжественно отменил военное положение, введенное из-за "Керченской Цусимы", затеянной им в водах Черного моря 25 ноября, когда три украинских военных суденышка попытались прорваться через российскую госграницу к Крымскому мосту, но были остановлены Погранслужбой РФ и задержаны вместе со всеми моряками, их командирами и двумя представителями СБУ.

Между тем, как пишет URA.RU, лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал своего президента отчитаться об итогах ВП. По мнению главного носителя украинских вил, "военщина" вводилась в личных интересах Петра Алексеевича.

"Большинство людей убеждены, и небезосновательно, что Порошенко вводил военное положение не для обороны Украины, а чтобы бесконечно быть у власти", – уверен пан Ляшко.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Украина вводит санкции против России за инцидент в Черном море

Лидер Незалежной намерен наказать российских парламентариев за "Керченскую Цусиму"

Январь оставит россиян без денег

Что изменится в стране с 1 января 2019 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей