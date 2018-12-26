Запад должен отговорить Украину от новой провокации

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МИД России дал дружеский совет "западным
кураторам" Незалежной отговорить своих подопечных от повторной попытки
прохода военных судов под Крымским мостом. Иначе это может обернуться резким обострением
ситуации в регионе. Об этом заявила официальный представитель
внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Мы рассчитываем, что западные кураторы Украины не только воздержатся от участия в этой абсолютно безумной инициативе, но и найдут способы урезонить правящий режим в Киеве и заставить его отказаться от принятия опрометчивых шагов, которые могут привести к очередному витку эскалации в регионе", – цитирует дипломата РИА "Новости".
Захарова напомнила, что у России просто ангельское терпение. Наша страна по-дружески относится к Украине – в противном случае ответ на провокацию в Керченском проливе был бы совсем другим и последствия были бы катастрофичными, отмечает RT.
"Когда ожидать провокацию? Очень хочется надеяться, что нам не придется переживать ее заново. Потому что, еще раз говорю, то просто беспрецедентное терпение и действительно, по-настоящему дружеское отношение России, которое было продемонстрировано в отношении Украины и украинского народа, – это все тоже не безгранично. Потому что той ситуацией и минимизацией последствий занимались не один час", – сказала представитель МИД.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о том, что Киев планирует осуществить новый проход военных судов через Керченский пролив. Глава ведомства назвал данный вопрос принципиальным и отметил, что с проходом судов "нельзя медлить". Он также заявил о готовности пригласить представителей ОБСЕ, НАТО и других международных организаций, чтобы они присутствовали на украинских кораблях.
В Министерстве иностранных дел РФ ранее заявляли, что Украина готовит вооруженные провокации в Донбассе, в том числе с использованием химического оружия, а также массированное наступление на мариупольском направлении. Руководитель ведомства Сергей Лавров также рассказал о планах Киева устроить в последнюю декаду декабря провокацию на границе с Россией в районе Крымского полуострова. Такие действия могли бы быть использованы Киевом для продления военного положения и отмены намеченных на весну президентских выборов.
Двадцать пятого ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России, в связи с чем были задержаны вместе с членами команды. Москва сочла действия украинских моряков заранее спланированной провокацией. Киев заявил об "агрессивных действиях" со стороны РФ и на месяц ввел военное положение в десяти регионах страны.
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