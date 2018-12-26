Запад должен отговорить Украину от новой провокации

Киеву лучше не соваться в Керченский пролив во избежание неприятных последствий

МИД России дал дружеский совет "западным кураторам" Незалежной отговорить своих подопечных от повторной попытки прохода военных судов под Крымским мостом. Иначе это может обернуться резким обострением ситуации в регионе. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.



"Мы рассчитываем, что западные кураторы Украины не только воздержатся от участия в этой абсолютно безумной инициативе, но и найдут способы урезонить правящий режим в Киеве и заставить его отказаться от принятия опрометчивых шагов, которые могут привести к очередному витку эскалации в регионе", – цитирует дипломата РИА "Новости".

Захарова напомнила, что у России просто ангельское терпение. Наша страна по-дружески относится к Украине – в противном случае ответ на провокацию в Керченском проливе был бы совсем другим и последствия были бы катастрофичными, отмечает RT.

"Когда ожидать провокацию? Очень хочется надеяться, что нам не придется переживать ее заново. Потому что, еще раз говорю, то просто беспрецедентное терпение и действительно, по-настоящему дружеское отношение России, которое было продемонстрировано в отношении Украины и украинского народа, – это все тоже не безгранично. Потому что той ситуацией и минимизацией последствий занимались не один час", – сказала представитель МИД.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о том, что Киев планирует осуществить новый проход военных судов через Керченский пролив. Глава ведомства назвал данный вопрос принципиальным и отметил, что с проходом судов "нельзя медлить". Он также заявил о готовности пригласить представителей ОБСЕ, НАТО и других международных организаций, чтобы они присутствовали на украинских кораблях.

В Министерстве иностранных дел РФ ранее заявляли, что Украина готовит вооруженные провокации в Донбассе, в том числе с использованием химического оружия, а также массированное наступление на мариупольском направлении. Руководитель ведомства Сергей Лавров также рассказал о планах Киева устроить в последнюю декаду декабря провокацию на границе с Россией в районе Крымского полуострова. Такие действия могли бы быть использованы Киевом для продления военного положения и отмены намеченных на весну президентских выборов.

Двадцать пятого ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России, в связи с чем были задержаны вместе с членами команды. Москва сочла действия украинских моряков заранее спланированной провокацией. Киев заявил об "агрессивных действиях" со стороны РФ и на месяц ввел военное положение в десяти регионах страны.