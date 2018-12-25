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На Украине ждут наступления русских

Фото: www.globallookpress.com
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Праздники используют для начала кампании

Россия и Украина продолжают взаимно обвинять друг друга в подготовке военной провокации в праздники. После заявлений представителей российского МИД о переброске дополнительных сил ВСУ в Донбасс в Киеве тут же заговорили о готовящемся наступлении ДНР при поддержке российской армии.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко заявил, что заявления РФ это не более чем попытка отвлечь внимание от атаки на украинские корабли в районе Керченского пролива.

По его мнению, ситуация может смягчиться, если российский президент отпустит пленных украинских моряков, однако сделает он это только после того, как их осудят. Но возможен и другой вариант развития событий.

"Часто в истории войн праздники вообще и религиозные, в частности, использовались противниками, чтобы начать конфликт. Это известная история арабо-израильских войн и так далее", – цитирует генерала InfoResist.

Как считает Романенко, России сейчас нужно сделать вид, что возможна мировая война, поэтому Москва попытается сделать все, чтобы не пропустить украинские корабли через Керченский пролив.

Александр ИЛЬИН
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