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Разведка ДНР разглядела химоружие под Донецком

Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Идиоты из Рады" взяли паузу во время войны
Военные ВСУ разгружают странные вагоны

Разведка ДНР сообщила о необычной активности военнослужащих ВСУ в Красногоровке в 15 км от Донецка.

Сначала на железнодорожную станцию якобы прибыл состав, забитый бочками синего цвета с химическим ядовитым веществом. Затем украинские военнослужащие, одетые в специальные костюмы, начали их разгружать. При этом разведчики ДНР разглядели в районе специалистов из британских и американских спецслужб, – сообщает телеграм-канал War Gonzo.

Стоит отметить, что перед праздниками резко участились новости о якобы готовящихся провокациях как со стороны ВСУ, так и со стороны ДНР. Ни одна из сторон не подтверждает информацию, что готовит какое-либо наступление. Эксперты связывают взаимные обвинения с инцидентом в Керченском проливе, после которого резко увеличился риск возобновления активных боевых действий. И теперь каждая из сторон стремится сыграть на опережение и выставить своего противника агрессором.


Александр ИЛЬИН
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