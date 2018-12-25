Разведка ДНР разглядела химоружие под Донецком

Военные ВСУ разгружают странные вагоны

Разведка ДНР сообщила о необычной активности военнослужащих ВСУ в Красногоровке в 15 км от Донецка.

Сначала на железнодорожную станцию якобы прибыл состав, забитый бочками синего цвета с химическим ядовитым веществом. Затем украинские военнослужащие, одетые в специальные костюмы, начали их разгружать. При этом разведчики ДНР разглядели в районе специалистов из британских и американских спецслужб, – сообщает телеграм-канал War Gonzo.

Стоит отметить, что перед праздниками резко участились новости о якобы готовящихся провокациях как со стороны ВСУ, так и со стороны ДНР. Ни одна из сторон не подтверждает информацию, что готовит какое-либо наступление. Эксперты связывают взаимные обвинения с инцидентом в Керченском проливе, после которого резко увеличился риск возобновления активных боевых действий. И теперь каждая из сторон стремится сыграть на опережение и выставить своего противника агрессором.



