Зимние каникулы нардепов возмутили экс-премьера Украины

Решение Верховной рады устроить себе полноценный отпуск на Новый год, несмотря на введенное в стране военное положение, вызвало критику на Украине. В частности, бывший глава правительства Незалежной Николай Азаров указал, что в столь тревожное время законодатели не имели права разъезжаться из Киева.

"В стране военное положение, а придурки из Рады отпустили себя на рождественские каникулы, забыв, что сами же ввели в 10 областях Украины спецрежим до 26 декабря", – написал Азаров в Facebook.

"До отмены режима военного положения эти идиоты, называющие себя депутатами Верховной Рады, должны были находиться по месту работы, а именно в сессионном зале", – настаивает экс-премьер.

″Так что вот такое на самом деле военное положение в Украине!″ – приводит "Царьград" слова Азарова.

Верховная рада провела последнее заседание 21 декабря, после чего объявила парламентские каникулы. Нардепы рассчитывают вновь собраться в зале заседаний только 15 января.

Между тем, сейчас есть основания предполагать, что в ближайшие дни Киев совершит провокацию в Донбассе, чтобы получить повод продлить военное положение. По закону, 31 декабря на Украине стартует избирательная кампания. Если в это время будет сохраняться спецрежим, регистрация кандидатов на пост президента не начнется, соответственно, сами выборы не смогут быть проведены в установленную дату – 31 марта 2019 года. Таким образом лидер Незалежной Петр Порошенко получит возможность остаться у власти еще неопределенное количество времени.