Киев начнет полномасштабные боевые действия со дня на день

Украинские СМИ все чаще говорят о том, что ЛНР и ДНР могут применить отравляющие вещества. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, эта информация распространяется, потому что Украина, вероятно, сама планирует использовать оружие массового поражения.

Москва обеспокоена тем, что Незалежная уже не скрывает своих агрессивных намерений. Украинские военные усиливают свою активность вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях. По словам Захаровой, ВСУ в ближайшее время начнут наступление, чтобы продлить срок военного положения, из-за чего можно было бы отложить президентские выборы в стране.

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По мнению представителя МИД, Киев для достижения своей цели рассматривает не только возможность провести наземную операцию. Россия помнит о заявлении главы постоянной делегации Незалежной в Парламентской ассамблее НАТО И. Фриз о "разработке Россией химического и биологического оружия для последующего их применения против Украины".

"Подобное обстоятельство позволяет предположить, что киевские стратеги досконально изучили и готовы реализовать на практике опыт своих зарубежных кураторов по организации провокаций с использованием оружия массового поражения", – говорится в заявлении Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Она добавила, что украинские подразделения кибернетической безопасности тоже привели в боевой режим. Об этом недавно заявил начальник главного управления связи и информационных систем генерального штаба ВСУ генерал-майор В.В. Рапко. Вероятно, стоит ждать провокацию и в киберпространстве.

Власти Украины хотят усилить напряженность в отношениях с Россией, а также продлить военное положение, срок которого заканчивается 25 декабря. Эта мера необходима Петру Порошенко, у которого крайне низкий рейтинг в стране, чтобы не проводить выборы весной 2019-го. Ранее Сергей Лавров также говорил о том, что Украина готовит провокации ради этой цели.