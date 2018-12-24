Киев, по всей вероятности, готовит провокацию

Своим заявлением генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер выдал идею украинского лидера, полагает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. В рассуждениях о Керченском конфликте он расслышал скрытую информацию о диверсии Киева.

"Может быть, он выболтал некоторые планы Петра Порошенко по устройству новой провокации. Понятно, по какому сценарию она закончится", – резюмировал Леонков в беседе с корреспондентом РИА ФАН.

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Эксперт не сомневается, что в ОБСЕ говорят о том, во что сами не верят. К примеру, в международной организации прекрасно понимают, что Россия не помогает самопровозглашенным республикам Донбасса, в том числе поставками боевого оружия. Собеседник напомнил, что ОБСЕ неоднократно получала доказательства непричастности Москвы. Еще одним свидетельством наигранности объединения является его встревоженность на фоне пролоббированной Незалежной резолюции по Крыму, которую приняла Генассамблея ООН.

"Это спланированная акция против России и только. Очень печально, что ОБСЕ стала одним из бойцов информационной войны", – подытожил эксперт.

Сообщение, подтекст которого он разгадал, Гремингер произнес сегодня, 24 декабря, напоминает "Царьград". Генсек ОБСЕ поведал об очевидности обострения российско-украинских отношений. Этому, по его мнению, поспособствовал ряд факторов: отказ признавать "крымскую весну", закон о языке, церковный раскол, конфликт на востоке Украины и, наконец, морской инцидент, который произошел 25 ноября.

В тот день российские пограничники задержали три корабля Незалежной. С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. В итоге моряков арестовали на 2 месяца. А в приграничных регионах соседнего государства было введено военное положение, срок которого истекает через пару дней.