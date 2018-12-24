Обострение отношений двух стран угрожает всему континенту

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предупреждала о возможном конфликте РФ и Украины в Черном море. Об этом заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

По его словам, обострение российско-украинских отношений предвещало множество факторов: принятые Киевом законы о языке и образовании, отделение Украинской православной церкви от Московского патриархата, непризнанный российский суверенитет над Крымом, отвергнутые Киевом и странами Запада выборы в ЛНР и ДНР, постоянно нарушаемое перемирие на линии соприкосновения в Донбассе и так далее. Но Европа не вняла предупреждениям ОБСЕ. В итоге ситуация скатилась до конфликта в Керченском проливе 25 ноября, заявил Гремингер в интервью немецкому изданию Neue Osnabrücker Zeitung.

Сейчас ОБСЕ опасается, что разрозненные очаги огня между РФ и Украиной могут превратиться в огромный пожар, который поглотит и Европу. Уже чуть ли не ежедневно происходят опасные маневры военной авиации и кораблей РФ и НАТО. Стороны нервируют друг друга военными учениями. Любой случайный инцидент способен вызвать войну.

Выходом, по мнению Гремингера, может стать только отказ властей от политики "око за око". К примеру, Москва могла бы проявить добрую волю и отпустить арестованных моряков и суда на Украину. А для отношений России и НАТО было бы полезно, если стороны откажутся от приграничных маневров.

Надо возрождать доверие, призвал глава ОБСЕ.