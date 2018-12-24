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Киев утратил контроль над украинской армией

Фото: www.globallookpress.com
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Главнокомандующий Незалежной не справляется с махновцами из ВСУ

Действующий президент Украины Петр Порошенко перестает контролировать военнослужащих Вооруженными силами страны. Так прокомментировала член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди информацию о бойцах ВСУ, разгромивших и ограбивших пансионат в Геническом районе Херсонской области на границе с Крымом.

Ранее о разгулявшихся современных украинских махновцах сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. В его руки попала жалоба руководителя пострадавшей базы отдыха, куда в конце ноября в рамках так называемого полувоенного положения вселили защитников украинской Батькивщины.

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"Кризис государственного управления на Украине достиг своего пика. Порошенко уже не в силах контролировать ситуацию в стране, выступать гарантом конституции и выполнять полномочия верховного главнокомандующего", – заявила "Известиям" российский сенатор.

Она считает, что это подтверждают те грабежи и бесчинства, которые совершают военнослужащие спецподразделения 57-й бригады ВСУ, "окопавшиеся" в пансионате под Геническом на популярной в советские времена Арабатской стрелке.

"Введение военного положения на Украине лишь добавило проблем уставшему от безденежья украинскому народу", – заключила Ковитиди.

Напомним, военное положение введено в приграничных с Россией и Приднестровьем областях Незалежной в конце ноября сроком на 30 дней до 26 декабря. Такое решение Киев принял после инцидента в Черном море, когда 25 ноября три корабля ВМСУ – катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" – вторглись в исторические территориальные воды РФ. Украинцы не реагировали на требования Погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. В итоге российские военные вынуждены были применить силу для их остановки и задержания.

Судя по поведению нынешних украинских воинов, всю мощь армии, что называется, на своей шкуре почувствует не только мирное население Донбасса, но и вполне лояльное к постмайданной власти соборной гражданское население попавших под ВП регионов. А и то правда: не все же вывозить из разрушенных и оставленных донбассцами домов холодильники и телевизоры. О такой "эвакуации" может любой украинец рассказать, наблюдая за военными эшелонами, увозящими из АТО-ООС после ротации очередных военнослужащих.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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