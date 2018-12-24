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Украинская армия оккупировала Херсонскую область

Фото: www.globallookpress.com
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Солдаты и офицеры занимаются бандитизмом и относятся к местным как к врагам

Военнослужащие Вооруженных сил Украины "закошмарили" население приграничных районов Херсонской области. Местные жители не чувствуют себя в безопасности и воспринимают людей в камуфляже как оккупантов.

"Под предлогом военного положения украинские военнослужащие устраивают бесчинства и настоящий террор местного населения. Люди очень насторожены и опасаются за свою безопасность", – заявил в интервью РИА "Новости" лидер крымско-татарской организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.

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По его словам, ранее от подобного отношения пострадала его семья, которая осталась жить в Геническом районе Херсонской области. Представители добровольческих радикальных батальонов захватили их семейный пансионат и гостиницу.

О случаях захвата частной собственности якобы в интересах армии ранее сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его сведениям, 30 ноября на базу отдыха в Геническом районе пришли военнослужащие, представившиеся бойцами 57-й бригады ВСУ. Они заявили, что будут там проживать в связи с введением в стране военного положения. Со слов военных, такое распоряжение они получили от своего командования и оно было согласовано с главой районной администрации.

"Через два дня, прибыв посмотреть, как проживают военнослужащие, я заметил, что из двух номеров полулюкс исчезли плазменные телевизоры Samsung с экранами 50 дюймов стоимостью более 12 тыс. гривен (около 30 тыс. руб.) каждый, купленные только перед этим сезоном. Также исчезли некоторые менее ценные предметы, перечень которых есть в полиции. Было разбито витражное стекло в холле администрации. На базе и в номерах был беспорядок, пустые бутылки из-под алкоголя", – говорится в жалобе директора пансионата в прокуратуру.

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело. А военнослужащие не стали распространяться о судьбе захваченного имущества, сославшись на то, что это "военная тайна".

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин считает, что военнослужащие почувствовали свою власть и безнаказанность. Это может привести к военному перевороту в стране.

"Если будет введено военное положение по всей стране и надолго, то власть в стране захватят армейские силы, плюс разные милитарные организации. Поскольку бандитский класс всегда тяготеет к тем, кто имеет оружие, силу, власть и полномочия, то воры в законе и воровские общаки нынешние сразу этим воспользуются. Вернуться к гражданскому обществу, если военное положение продлится месяц-два, будет практически невозможно. Последствия могут быть удручающими. Вся страна превратится в пылающий боевой ореол", – заявил эксперт в эфире НСН.

После устроенной украинскими военными моряками провокации в Керченском проливе Киев ввел военное положение в десяти регионах страны. Если оно будет продлено, это может привести к срыву президентских выборов, намеченных на март будущего года.

Андрей ФИЛАТОВ
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