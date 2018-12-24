Властям Незалежной прикрыть бы Одессу

Объявленные украинскими властями прожекты по строительству военной-морской базы на Азовском море нереалистичны по банальной причине – у казны Незалежной на такие цели просто нет денег. Да и сил никаких не имеется. Об этом заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Создать большую военно-морскую базу в Бердянске у нас сегодня очень мало шансов. Прежде всего потому, что у нас нет мощного военно-морского флота, который был способен противодействовать таким угрозам. Нам, кроме Азовского, надо прикрывать и Черное море, и важные черноморские порты, и Одессу. Для этого нужен мощный флот", – сказал Маломуж в чате на онлайн-ресурсе "Главреда".

Он считает, что препятствием станет и создание инфраструктуры для базы. Пан Маломуж вспомнил российский опыт.

"Требуется создание мощной инфраструктуры для такой базы, а это может длиться долго. Например, когда Россия поставила вопрос о переносе военной базы в Новороссийск, она строила ее годами. Поэтому большой базы на Украине, в Бердянске, не будет", – убежден бывший разведчик.

По его словам, когда Киев сможет урегулировать конфликт в Донбассе, тогда сама собой отпадет тема военной базы в регионе, более того, Незалежная его демилитаризует. Однако случится это уже с новым руководством страны, "когда мы заставим Россию играть по общим международным правилам".

"А если мы будем пытаться что-то строить, не имея даже соответствующих ресурсов для этого – технологических и военно-морских, мы только потратим огромные суммы средств. И все это может закончиться ничем, как когда-то строительство "Стены", – подчеркнул пан Маломуж.

Также генерал прокомментировал введение военного положения в стране после инцидента 25 ноября в Черном море с украинскими кораблями, проникшими в пределы российской границы и задержанными Погранслужбой РФ. По его мнению, события в Керченском проливе не были столь угрожающими для данного решения Киева.

"Просто надо было усилить безопасность и оборону Азовского и Черного морей, а также повысить уровень боеготовности тех сил, которые находятся на линии разграничения. Этих мер было бы достаточно. Но украинская власть пошла другим путем и ввела военное положение. Убежден, что власть, принимая такое решение, преследовала несколько иные цели – политические", – заявил он.

Бывший глава внешней разведки подчеркнул: это было связано с предстоящими в марте 2019 г. выборами, а именно – улучшением имиджа президента Петра Порошенко.

