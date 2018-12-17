Киев придумал необычный способ охраны рубежей

Флот из малых кораблей убережет Незалежную от злейшего врага, считает командующий ВМС страны Игорь Воронченко. Однако, чтобы усилить защитные свойства, понадобится "москитный компонент".

Недостающее звено состава украинских судов, по мнению руководителя флотилии, очень бы пригодился для быстрого реагирования и укрепления боевого потенциала. Все жалобы, подчеркнул командующий, выслушали в США, где он пробыл с рабочим визитом. Теперь Киеву лишь остается надеяться, что его мольбы будут услышаны и верно поняты. А пока Воронченко рассыпался в реверансах за два американских катера, которые Вашингтон давно собирался утилизировать.

"Нам сейчас такой класс катеров ["Айленд"] нужен, это патрульные катера. Сейчас отрабатывается вопрос проведения регламентных работ, подготовки экипажа и скорейшей передачи [катеров]", – заявил он в интервью "Голосу Америки".

В ходе беседы, естественно, был затронут Керченский конфликт. В частности, украинца спросили, какие действия будет предпринимать Киев, если Москва снова задержит суда соседнего государства. На что Воронченко ответил, что Незалежная прорабатывает вариативность обстоятельств. Однако сейчас она не располагает ни силами, ни средствами, чтобы тягаться с одной из сильнейших армий.

"Мы просто истощим и наше общество, и народ, и экономику. Коллективная безопасность – единственный выход, который сейчас для Украины подходит", – пояснил командующий ВМС.

Три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября. С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. В итоге моряков арестовали на 2 месяца. Ситуацией воспользовался лидер Незалежной Петр Порошенко и ввел в приграничных регионах страны военное положение. Керченский конфликт сыграл ему на руку, уверен Владимир Путин. Он полагает, что его украинский коллега продумал провокацию из-за низких рейтингов в преддверии президентской гонки.