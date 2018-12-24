США и НАТО готовят ответ России из-за Керченского конфликта

Американцы приготовились к многолетнему противостоянию с Россией за Украину

Вашингтон с партнерами по Североатлантическому альянсу и Евросоюзу готовятся единым кулаком ответить Москве за задержание флотилии ВМСУ российскими пограничниками в Черном море 25 ноября. С таким заявлением выступил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

"Самое важное, что могут сделать Соединенные Штаты, – это убедить, что у нас есть общий трансатлантический ответ на эту новую российскую агрессию. Изображение этого конфликта как российско-американского ничего не даст России. Это не так. Это агрессия России против Украины. И это то, что влияет на всю Европу", – заявил американец телеканалу "1+1".

Он рассказал о своих встречах в НАТО и ЕС, где предлагал варианты, которые "Европа должна рассмотреть для того, чтобы мы выстроили общий ответ". По его словам, союзникам надо обратить внимание на такой шаг, как "визиты кораблей". В качестве примера Волкер привел заход британского разведывательного судна в акваторию Черного моря, который "имеет определенные планы на январь".

"Можно подумать о наблюдательных действиях, о визитах, о дополнительных санкциях, безусловно. Это то, что мы можем сделать, и что мы обсуждаем", – отметил спецпредставитель.

И это еще не все. У Вашингтона масштабные виды на Незалежную. Кто бы мог подумать.

"Мы имеем долгосрочную стратегию усиления Украины, укрепления ее общества. Это и поддержка реформ, экономики, информационного пространства, кибербезопасности, поддержка сектора обороны, и наше финансирование военных закупок. Это то, что мы и дальше будем делать для усиления Украины", – подчеркнул Волкер.

Американец объяснил, что до инцидента в Черном море, он не подозревал о возможной "агрессии" России в регионе, однако тут случился – какая неожиданность! – захват украинских кораблей. И представитель Госдепа "прозрел".

"Теперь, я думаю, мы должны рассматривать как реалистичную вероятность того, что Россия начнет новую агрессию. И мы должны сделать все возможное, чтобы дело не дошло до этого. Должны сделать все, чтобы предотвратить эту агрессию и сдержать ее. Но есть вещь, которая беспокоит. Это российские заявления, согласно которым Украина собирается атаковать, применить химическое оружие. Такое дезинформирование беспокоит, потому что для России нужен повод для агрессии. Хотелось бы думать, это делается для того, чтобы отвлечь внимание от агрессии против украинских кораблей в Черном море. Но мы должны быть очень внимательны, должны следить за ситуацией и в идеале – избежать дальнейшей эскалации и агрессии", – сказал Волкер.

Приводим эту цитату целиком, чтобы было понятно, как из телеящика украинцам в головы вбивают гвозди, на шапке которых толстыми буквами вписано – "агрессия", а американский молоток вколачивает их настолько упорно, регулярно и динамично, дабы выбить из сознания нации братство с русским народом. Шесть раз повторенная лишь в одной цитате агрессия, по мнению кураторов Киева из Вашингтона, должна накрепко засесть в головах жителей соборной.

И совсем не стоит удивляться, что Волкер с подобными речами, такой голубь мира по-американски, выступает и на Украине, и в Европе чуть ли не каждый день в последние полторы-две недели.

