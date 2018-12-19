Вашингтон поможет сдержать "агрессию России"

Киевские власти только в январе получат $125 млн военной помощи от Соединенных Штатов. Соответствующий вопрос будет рассмотрен Конгрессом США в будущем месяце. Об этом заявил спецпредставитель США на Украине Курт Волкер на встрече со спикером Рады Андреем Парубием.

"У США есть желание поддержать Украину в ее намерениях укрепить оборону на море, береговой линии и воздушной обороны", – цитирует Волкера пресс-служба Верховной Рады Украины. Волкер также успел пообщаться с Петром Порошенко, а свой визит в Москву отменил, после того как Трамп отложил встречу с Владимиром Путиным в связи и инцидентом в Керченском проливе.

Ранее американцы предложили украинцам фрегаты типа Oliver Hazard Perry, однако в Киеве засомневались принимать ли подарок, так как починка и обслуживание этих кораблей может оказаться Украине не по бюджету. С большей охотой украинцы решились усилить свой "москитный флот", состоящий из катеров, два из которых задержала ФСБ в Керченском проливе.