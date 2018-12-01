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Расплата за Керченский конфликт: США требуют ввести новые санкции против России

Европейцы пока не поддержали Вашингтон

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что ЕС и Америке следует ввести новые санкции против России из-за "агрессивных" действий в Керченском проливе.

"Было бы очень хорошо, если бы европейцы рассмотрели дополнительных санкций. И мы в Вашингтоне сделали бы то же самое", – цитирует Волкера газета Sueddeutsche Zeitung.

При этом он потребовал от Москвы освободить украинские корабли и моряков, а также немедленно сесть за стол переговоров.

Напомним, что 25 ноября три украинских судна нарушили границу России и направились к Керченскому проливу. Отечественные пограничники задержали украинских моряков, которые пробудут в московском СИЗО до 25 января 2019-го.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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