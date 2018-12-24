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Украина оказалась в ловушке из-за разрыва договора с Россией

Фото:Утро.ру
У Незалежной не останется шансов доказать "украинство" Крыма

Украинским властям не следовало полностью отказываться от договора о дружбе с РФ, поскольку без него не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский". Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, в свое время президент Украины, МИД страны и другие органы при подготовке данного соглашения ставили вопрос о "четком определении границ" государства, включая Крым.

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"Именно тогда и мы, и Россия, признали, что Крым является частью Украины. А если мы разрываем эту сделку, Россия очень активно и эффективно будет манипулировать тем, что договор не действует, поэтому определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса", – открыл глаза украинцам генерал армии во время чата на портале "Главреда".

Он предполагает, что теперь Москва сможет "манипулировать" не только по теме Крыма, а также и Донбасса и других регионов Незалежной.

"Считаю, что такого нельзя допускать. Понятно, что Украина этого не допустит, но основания для юридических манипуляций, в том числе на международном уровне, Россия теперь имеет, и это точно будет. Поэтому, исходя из политической конъюнктуры, этот договор нельзя было отменять полностью", – подчеркнул пан Маломуж.

С его точки зрения, нужно было лишь отринуть невыгодные для Киева положения соглашения, "а так, это в определенной степени подрывает юридические позиции Украины". Генерал добавил, что в первую очередь необходимо было избавиться от самого названия договора – "там нецелесообразно слово "дружба"".

Напомним, президент Незалежной Петр Порошенко подписал закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" 10 декабря, возбудившись после инцидента в Керченском проливе с украинскими кораблями, которые сам послал 25 ноября, наперед зная их судьбу. Действие документа прекратится с 1 апреля 2019 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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