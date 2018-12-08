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Порошенко окончательно разорвет отношения с Россией 10 декабря

Политик готов пойти на все ради поддержки населения на предстоящих выборах

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что в понедельник, 10 декабря, подпишет закон о прекращении действия Договора о дружбу и партнерстве Киева с Москвой.

"Есть определённый символизм в прекращении действия договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон подпишу в понедельник", – написал политик на своей странице в Twitter.

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Напомним, что 6 декабря украинский парламент поддержал прекращение договора.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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