Порошенко окончательно разорвет отношения с Россией 10 декабря

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Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что в понедельник, 10 декабря, подпишет закон о прекращении действия Договора о дружбу и партнерстве Киева с Москвой.
"Есть определённый символизм в прекращении действия договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон подпишу в понедельник", – написал политик на своей странице в Twitter.
Напомним, что 6 декабря украинский парламент поддержал прекращение договора.
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