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США установили срок освобождения украинских моряков

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеРоссия довела Крым до нищеты
Американцы назвали условие сотрудничества с РФ

Москве предъявили ультиматум: или она отправляет на родину арестованных украинских моряков, или спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не приедет в Россию. Эту угрозу американский дипломат озвучил в эфире украинского телевидения.

Волкер привел в пример своего президента Дональда Трампа. Тот отменил двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на полях "двадцатки" в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе между РФ и Украиной.

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"Я также решил, что сейчас для меня будет невозможно посетить Москву. Надеюсь, я сделаю это уже в следующем году, как только моряков освободят", – заявил дипломат в интервью телеканалу "1+1".

Он призвал Москву "совершить жест доброй воли" и освободить моряков как можно скорее, "в идеале – к Рождеству". 

Спецпредставитель США прибыл в Киев 18 декабря. Он встретился с президентом Петром Порошенко и спикером Рады Андреем Парубием и обрадовал их сообщением, что обещанные $250 млн на укрепление ВСУ поступят из США уже в начале 2019 года. А вот на скорое вступление в НАТО рекомендовал не рассчитывать – по словам Волкера, к такому шагу никто не готов.

Украинские военные корабли нарушили границу РФ в районе Керченского пролива 25 ноября. На сигналы российской стороны они не реагировали и были задержаны в результате силовой операции. Возбуждено уголовное дело. Экипажи арестованы на 2 месяца. 

Николай ВИКТОРОВ
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