Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Алкоголь и страх толкают Порошенко к введению военного положения в стране

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраинские радикалы запретили "сепаратистского" Чебурашку
У главы Незалежной почти не осталось маневра для сохранения власти в своих руках

Действующему президенту Украины Петру Порошенко необходимо сохранить введенное после инцидента в Керченском проливе военное положение в ряде регионов Незалежной, поскольку у него нет шансов остаться на высшем посту на предстоящих 31 марта 2019 г. выборах. А для этого ему нужна "маленькая победоносная война" или в Донбассе, или на границе с Россией.

"Любая провокация в сегодняшних условиях возможна, и в больном воображении Петра Алексеевича, усугубленная его чрезмерным употреблением алкоголя и других стимуляторов, – может быть реальностью", – сказал "ПолитНавигатору" российский политолог Алексей Мартынов.

По теме

По его мнению, украинский лидер истерит по причине осознания невозможности победить в марте. Более того, он даже не сможет пройти во второй тур выборов. Поэтому пан Порошенко планирует их вообще отменить при помощи "эскалации напряженности" в стране.

"Но так как реальных боевых действий затеять он не может, ему страшно, то он и занимается такими провокациями. Отсюда и чрезмерное употребление алкоголя и прочих обезвоживающих мозг веществ. Ему страшно, он же понимает, что делает, но не делать этого не может, потому что иначе потеряет власть. А если он потеряет власть, то станет едой, его разорвут свои же товарищи", – считает эксперт.

Ранее в понедельник официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил, что Киев затеял наступление на мариупольском направлении 14 декабря силами группировка ВСУ в составе 12 тысяч человек. Поводом для этой киевской атаки послужит крупная химическая диверсия украинских спецслужб под Мариуполем. На металлургическом комбинате имени Ильича будет осуществлен подрыв хранилища с химикатами, сообщает ДАН. По информации полковника, возможно, ВСУ применит беспилотные летательные аппараты для сброса мин и ручных гранат.

Также сегодня пан Порошенко подписал закон о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, заявив, что данный шаг нужно рассматривать не "как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентации на Европу". 

Петр Алексеевич потребовал от МИД завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с РФ.

"Будем и дальше делать выводы о полезности тех или иных соглашений", – возвестил он в своем Facebook.

Также лидер нации дал поручение правительству срочно создать межведомственный координационный орган "для формирования консолидированной претензии Украины к России за причиненные вооруженной агрессией убытки".

И еще пан Порошенко отчеканил будущий путь Незалежной: "Это безвизовый режим, соглашение об ассоциации с ЕС и томос для создания автокефалии независимой украинской церкви, выход из СНГ, появление в Конституции курса на вступление в ЕС и НАТО, создание мощной профессиональной украинской армии и поддержка украинского языка".

В общем, что он и проговаривал последние пару месяцев день за днем и что, скорее всего, станет его предвыборным стягом, если не случится чего-нибудь эдакого, ради чего глава Незалежной военное положение продлит щедрой рукой.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Ни квартир, ни миллионов: Захарченко настаивает на невиновности

Задержанный за взятки борец с коррупцией прижился в СИЗО

В Крым идет новая беда

Россиян предупредили о приближающейся опасности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей