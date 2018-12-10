У главы Незалежной почти не осталось маневра для сохранения власти в своих руках

Действующему президенту Украины Петру Порошенко необходимо сохранить введенное после инцидента в Керченском проливе военное положение в ряде регионов Незалежной, поскольку у него нет шансов остаться на высшем посту на предстоящих 31 марта 2019 г. выборах. А для этого ему нужна "маленькая победоносная война" или в Донбассе, или на границе с Россией.

"Любая провокация в сегодняшних условиях возможна, и в больном воображении Петра Алексеевича, усугубленная его чрезмерным употреблением алкоголя и других стимуляторов, – может быть реальностью", – сказал "ПолитНавигатору" российский политолог Алексей Мартынов.

По его мнению, украинский лидер истерит по причине осознания невозможности победить в марте. Более того, он даже не сможет пройти во второй тур выборов. Поэтому пан Порошенко планирует их вообще отменить при помощи "эскалации напряженности" в стране.

"Но так как реальных боевых действий затеять он не может, ему страшно, то он и занимается такими провокациями. Отсюда и чрезмерное употребление алкоголя и прочих обезвоживающих мозг веществ. Ему страшно, он же понимает, что делает, но не делать этого не может, потому что иначе потеряет власть. А если он потеряет власть, то станет едой, его разорвут свои же товарищи", – считает эксперт.

Ранее в понедельник официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил, что Киев затеял наступление на мариупольском направлении 14 декабря силами группировка ВСУ в составе 12 тысяч человек. Поводом для этой киевской атаки послужит крупная химическая диверсия украинских спецслужб под Мариуполем. На металлургическом комбинате имени Ильича будет осуществлен подрыв хранилища с химикатами, сообщает ДАН. По информации полковника, возможно, ВСУ применит беспилотные летательные аппараты для сброса мин и ручных гранат.

Также сегодня пан Порошенко подписал закон о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, заявив, что данный шаг нужно рассматривать не "как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентации на Европу".

Петр Алексеевич потребовал от МИД завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с РФ.

"Будем и дальше делать выводы о полезности тех или иных соглашений", – возвестил он в своем Facebook.

Также лидер нации дал поручение правительству срочно создать межведомственный координационный орган "для формирования консолидированной претензии Украины к России за причиненные вооруженной агрессией убытки".

И еще пан Порошенко отчеканил будущий путь Незалежной: "Это безвизовый режим, соглашение об ассоциации с ЕС и томос для создания автокефалии независимой украинской церкви, выход из СНГ, появление в Конституции курса на вступление в ЕС и НАТО, создание мощной профессиональной украинской армии и поддержка украинского языка".

В общем, что он и проговаривал последние пару месяцев день за днем и что, скорее всего, станет его предвыборным стягом, если не случится чего-нибудь эдакого, ради чего глава Незалежной военное положение продлит щедрой рукой.

