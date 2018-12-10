Военное положение на Украине: что успеет Порошенко

Под прицелом Донбасс

Срок военного положения на Украине, введенного киевскими властями на 30 дней с 26 ноября, стремительно истекает. Никакой пользы из ситуации президенту Петру Порошенко извлечь не удалось. Аналитики видят два варианта дальнейшего развития событий.

"Или он (Порошенко) что-то предпримет для провокации России, или парламент не продлит ВП и шансы (Порошенко) на выборах сведутся к нулю", – пишет автор Telegram-канала "Политджойстик".

Поскольку Порошенко всеми силами демонстрирует свое желание и дальше управлять страной, но поддержки электората его выходка в Черном море не вызвала, вероятность новой провокации становится все более реальной. А переброска оружия, в том числе химического, к линии соприкосновения в Донбассе говорит о том, что следующую атаку Киев предпримет против ЛНР и ДНР.

Более того, разведка ДНР выяснила, что применение Киевом отравляющих веществ в Донбассе согласовано с его западными союзниками. Разногласие только в том, что украинская сторона предпочитает "инсценировку химической атаки, ссылаясь на опыт "Белых касок" в Сирии", передает "Звезда" слова главы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина. Но "кураторы из Великобритании требуют реальных жертв среди мирного населения", поскольку последние постановочные отравления в Сирии провалились.

Как бы то ни было, последнее слово в данном вопросе – за Порошенко. Ему же и выбирать дату провокации. Кстати, с мнением аналитиков, что у киевской власти осталось всего 16 дней на решительные шаги, согласны не все.

"Снести выборы путем повторного ввода военного положения в принципе можно в любой момент до даты выборов. Понятно, что чем эта дата будет ближе, тем провокация должна быть весомее-грубее-зримее", – пишет автор Telegram-канала "Адекват".

Кстати, по его мнению, провокация в Донбассе выгодна не только Киеву. У главы британского правительства Терезы Мэй тоже все плохо. Во вторник, 11 декабря, парламент Великобритании должен сказать последнее слово по плану выхода из ЕС.

"Если план провалят, впереди сплошной мрак неизвестности. И резкий разогрев Донбасса может сойти за инструмент", – считает эксперт.

О том, что ставками в чужих политических играх служат жизни простых людей, похоже, мало кто задумывается.