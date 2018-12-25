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Неуправляемый "Чебурашка" и химатака: стал известен план диверсий Киева в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com
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Стратегию провокаций ВСУ разработали американские советники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили ряд провокаций, которые позволят властям страны начать вооруженное наступление на Донбасс и отменить очередные выборы президента страны, продлив режим военного положения. Засекреченные данные собрали и опубликовали участники сообщества "Киберберкут".

В плане ВСУ на период с 24.12.2018 по 07.01.2019 несколько пунктов, в том числе вариант повторного прорыва военной флотилии через российские воды. Но основной удар будет направлен на ЛНР и ДНР.

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"Организация провокации на линии соприкосновения между Украиной и Д/ЛНР с наличием жертв среди мирного населения, а также среди военнослужащих Украины", – делятся информацией о намерениях ВСУ хакеры. По полученным данным, Киев имитирует обстрел со стороны ДНР. В качестве "доказательств" атаки "уже изготовлены неуправляемые ракетно-артиллерийские снаряды от артиллерийских систем "Снежинка" и "Чебурашка", которые будут доставлены в якобы неразорвавшемся состоянии к месту провокации", сообщают хакеры.

"Данная провокация целесообразна и эффективна благодаря тому, что РСЗО "Чебурашка" и "Снежинка" состоят на вооружении ТОЛЬКО ДНР, а изготовление снарядов к указанным РСЗО не представляет сложности для Украинского оборонпрома (в конструкции используются стандартные водопроводные трубы, стандартные виды взрывчатки и детонаторы, а также реактивные двигатели от снарядов к другим советским арт.системам, обширные запасы которых также имеются на Украине)", – указывается в сообщении.

Вариант второй – имитация химатаки со стороны ополченцев Донбасса.

"Для реализации данного замысла Украиной подготовлены осколки снарядов, собранных на линии разграничения между Д/ЛНР и Украиной, которые будут обработаны боевыми отравляющими веществами", – их-то Киев и планирует потом предъявить мировой общественности. 

Придумали это не сами украинские руководители. По данным киберразведчиков, планированием этих провокаций занимается "конгломерат из сотрудников Министерства обороны и военной разведки США и Великобритании". Задача ВСУ сводится к тому, чтобы планы реализовать. Но с этим у них тоже возникают проблемы.

"Безусловно, обсуждается, очень серьезно обсуждается возможность провокации", – отметил в беседе с "Царьградом" политический обозреватель Юрий Кот. "Другое дело, будет ли эта провокация (осуществлена) или нет – это уже вопрос несколько другого порядка, потому что не могут найти нормальных исполнителей", – пояснил эксперт, ссылаясь на собственную информацию от источников в "определенных кабинетах Киева".

Кот убежден, что информация "Киберберкута" абсолютно достоверна. "Ребята из "Киберберкута" за пять лет борьбы достают информацию из очень серьезных источников. Оснований не доверять "Киберберкуту" нет", – подчеркнул он.

Судя по всему, силы, которых хакеры разоблачили, увидели угрозу разоблачения и попытались защитить свои планы. Сайт "Киберберкута" атаковали и заблокировали. Но опубликованная ими информация уже разошлась по Сети. В частности, ее перепечатал ресурс "Новый фронт".

Николай ВИКТОРОВ
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