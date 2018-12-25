Украинский депутат считает, что помощь организации несет вред

Незалежная могла бы поднять свою экономику всего за один год. Однако для этого необходимо "выгнать МВФ" из страны и прекратить брать у этого учреждения кредиты. В этом уверен нардеп Вадим Рабинович.

Он назвал подобное решение сложным, но необходимым для украинцев, несмотря на то что это будет невыгодно для западных партнеров Киева. Ведь именно МВФ сделал так, что Незалежная стала первым государством по уровню коррупции. При этом, как отметил Рабинович, фонд продолжает бесконечно давать "деньги самой коррумпированной структуре в мире", то есть Украине.

"Нам нужен один год, чтобы восстановить все разрушенное этими недоумками. И уже следующий за ним год будет годом подъема. Нам нужно выгнать МВФ из страны. Если хотите, то поблагодарить их за помощь", – заявил Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Он предложил поделить $12 млрд по процентам от кредитов МВФ на всех украинцев, заплатить международной организации и "отправить ее подальше". Депутат считает, что будущая власть страны должна будет изменить свою политику в этом вопросе.

В середине декабря МФВ утвердил программу помощи Незалежной, по которой в течение 14 месяцев государство получит $3,9 миллиарда. Украине уже перечислили первый транш.