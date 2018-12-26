На Украине отменят военное положение

У Порошенко остались считанные часы на новую провокацию

В Незалежной подходит к концу срок действия особого правового режима, введенного властями страны после провокации в Керченском проливе. Его действие должно окончиться сегодня, 26 декабря.



Военное положение было введено 27 ноября сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях страны, а также во внутренних водах Азовского моря. По заявлению властей, основной целью военного положения, которое позволяет временно ограничить конституционные права и свободы, было усиление обороноспособности страны.

Решение о введении военного положения было принято после того, как 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины попытались без согласования с российскими пограничниками прорваться под Крымским мостом из Черного моря в Азовское. Корабли и их экипажи были задержаны, впоследствии моряков арестовали по решению суда по обвинению в незаконном пересечении государственной границы РФ.

Президент Украины Петр Порошенко назвал инцидент актом агрессии со стороны РФ и заявил о необходимости ввести военное положение на территории страны. Первоначально оно должно было распространяться на всю территорию Украины и действовать 60 дней, что автоматически означало бы перенос на более поздний срок выборов президента. Именно это обстоятельство вызвало протест практически всех политических сил в стране, которые обвинили Порошенко в стремлении узурпировать власть.

В результате президент вынужден был сократить срок действия военного положения до 30 дней, чтобы оно "ни одним днем не накладывалось на избирательную кампанию". Кроме того, особый правовой режим распространили не на всю территорию страны, а лишь на области, которые граничат с РФ и Приднестровьем. В этих регионах было отменено проведение местных выборов, которые на остальной территории страны прошли 23 декабря.

Порошенко ранее пообещал не продлевать режим, если не произойдет "вторжения российских войск". При этом глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что получила от Киева гарантии отмены военного положения.

Тем не менее российские наблюдатели и государственные деятели не исключали, что Киев устроит повторную провокацию на российско-украинской границе, чтобы использовать это как предлог для продления военного положения и переноса президентских выборов.

Российский политолог Армен Гаспарян иронично прокомментировал следующие возможные шаги украинского президента, сообщает "Царьград". "Мордор опять не напал. Но Петро жестоко отомстит. Он продаст Голливуду права на экранизацию своих грядущих мемуаров "В авангарде бездны", где показана вся наша инфернальная сущность. Пусть вертухаи любуются плодами своих трудов", – написал Гаспарян в Twitter.