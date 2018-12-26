На стороне Незалежной сражаются боевики-исламисты

В составе украинского воинского контингента, участвующего в операции на востоке страны, находятся несколько боевиков, которые прошли подготовку в лагерях запрещенной в РФ террористической организации ИГ. Интервью с одним из них опубликовала британская газета The Times.



Батальон шейха Мансура, названный в честь деятеля чеченского сопротивления XVIII в., расквартирован в окрестностях Мариуполя. Его возглавляет Муслим Чеберлоевский – "седобородый боец, владеющий длинным кинжалом с надписью "Смерть сепаратистам", говорится в материале.

Формально добровольческое формирование не подчиняется командованию Вооруженных сил Украины. Но это едва ли извиняет украинских политиков и военных, которые не брезгуют такими "помощниками". Бойцы батальона не скрывают, что многие из них оттачивали боевые навыки в лагерях исламистов на территории Сирии и Ирака. Среди наемников немало выходцев из Чечни и других республик Северного Кавказа. Они находят "простое объяснение борьбы за Украину против поддерживаемых Кремлем сепаратистов".

"Путин – наш общий враг. Он приносит только зло", – заявил британскому корреспонденту 36-летний чеченец Мансур.

Журналистов ничуть не смутило, что, пока весь мир борется с угрозой терроризма, Украина использует его как очередное оружие в войне против собственного народа. Газета спокойно пишет о том, что Киев пользуется услугами выходцев из исламистских лагерей.

Киевское руководство явно страдает раздвоением личности. В ноябре Служба безопасности Украины отчиталась о том, что ее сотрудникам удалось доблестно перекрыть канал сбыта оружия и боеприпасов, организованный сторонниками запрещенной в РФ террористической организации ИГ.

Масштабы подвига впечатляют: "Сотрудники СБУ задокументировали сбыт злоумышленниками двух пистолетов иностранного производства и боеприпасов к ним. Во время санкционированных следственных действий по местожительствам фигурантов дела правоохранители изъяли четыре гранаты Ф-1 и РГД-5, подделанные документы, символику международной террористической организации и деньги от продажи оружия и боеприпасов".

Это не помешало украинцам попутно привлекать к боевым действиям членов той же самой организации.