Нацистам "Азова" не достанется денег США
Конгресс США запретил поставки американского оружия националистическому батальону "Азов", входящему в структуру Нацгвардии Украины. Соответствующая поправка включена в 2232-страничный законопроект о федеральном бюджете, который приняли на прошлой неделе. Об этом сообщает газета The Hill, специализирующаяся на работе Конгресса.
"Идея превосходства белой расы и неонацизм недопустимы, для них нет места в нашем мире… Я очень рад, что недавно принятый закон сделает невозможной помощь США оружием или инструкторами неонацистскому батальону "Азов", – заявил представитель от Калифорнии Рохит Ханна, один из самых ярых противников поставки летального вооружения на Украину.
Издание отмечает, что в законопроектах о бюджете, принимавшихся последние три года Палатой представителей, содержался запрет на передачу американской помощи батальону "Азов", однако это положение каждый раз исключалось перед одобрением документа в окончательном варианте.
И вот в нынешнем году законопроект о расходах в размере $1,3 млрд, подписанный на прошлой неделе, предусматривает, что "выделяемые в соответствии с данным законом средства не могут использоваться для передачи вооружений, обучения или оказания другой помощи батальону "Азов", говорится в публикации.Автор напоминает, что американцы помогают и обучают украинских военных, которые сражаются с пророссийскими сепаратистами с 2014 г., а недавно в эту помощь Вашингтон включил вооружение. Принятый бюджет предусматривает выделение $620,7 млн для Киева, в том числе $420,7 млн из средств Госдепартамента, предназначенных для иностранных операций, и $200 млн из средств Пентагона, указывает газета.
В статье отмечается, что в ряды "Азова" открыто принимаются сторонники ультраправых взглядов и радикалов, и они же потом просачиваются в строй Нацгвардии.
Ранее западные издания писали, что среди "азовцев" встречаются наемники из Великобритании, Германии и другие "единомышленники" украинских ура-патриотов с нацистской атрибутикой.
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