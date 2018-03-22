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США дадут Украине летальное оружие

Фото: GLOBAL LOOK press/Günter Fischer
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Однако "Джавелины" пока под вопросом

Конгресс США одобрил выделение Киеву $200 млн на военную помощь, включая летальное оружие. Это меньше, чем предполагалось ранее ($350 миллионов). Кроме того, Украина получит финансовую помощь по линии Госдепа на сумму $420 миллионов.

Как сообщает РИА "Новости-Украина" со ссылкой на проект бюджета на 2018 финансовый год, "военные деньги" поступят в распоряжение Пентагона. В координации с Госдепом военное ведомство решит, какое оружие "оборонительного характера" будет поставляться для ВСУ. Также военные США займутся обучением украинцев, окажут поддержку в области разведки и заменят американское оружие, вышедшее из строя. Разумеется, Пентагон берет на себя и всю логистику.

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На поставки накладываются определенные ограничения. В частности, сообщается, что Украине запрещается передавать переносные ПЗРК типа "Стингер". До сих пор остается открытым вопрос с поставкой противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин", хотя в Киеве глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко вовсю готовит для них ящики.

Поставки 37 комплексов и 210 ракет к ним в марте одобрил Госдеп. Теперь очередь за Конгрессом и президентом Соединенных Штатов. По мнению экспертов, антироссийское лобби в Вашингтоне сейчас настолько сильно, что, скорее всего, Украина ПТРК получит. Однако это никак не скажется на балансе сил, а только еще больше обострит ситуацию в Донбассе и российско-американские отношения. Предполагается, что комплексы не будут вывозить в зону боевых действий, а использовать для сдерживания России.

Бюджет на 2018 финансовый год должны принять обе палаты Конгресса до конца пятницы. Затем документ ляжет на подпись Дональду Трампу.

Александр ИЛЬИН
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