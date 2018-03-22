Оперная певица рассказала, что ее жизнь может находиться в опасности

Мария Максакова, живущая в Киеве, заявила о том, что получает от своего бывшего гражданского супруга Владимира Тюрина угрозы. Именно его Генпрокуратура Украины назвала заказчиком убийства Дениса Вороненкова, официального мужа оперной дивы.

По словам Максаковой, она получает от него многозначительные SMS-сообщения: "Время так коротко", "Не сатаней, знай, живи!" – сообщает обозреватель.

"Я не знаю, как к этому относиться. Это угрозы или нет?" - задалась она вопросом в интервью программе ТСН на канале "1+1".

"Безусловно, у него был конфликт с Денисом. Его все наблюдали и видели. Он и звонил, и орал. Он ненавидел Дениса", – добавила Мария Максакова.

Ее гражданский брак с Тюриным продлился пять лет. От него у оперной дивы двое сыновей, которые в данный момент живут с отцом. Своих наследников она не видела больше года.

"Я заложница этой ситуации, как и дети. Он переломал все. Я за этот года потеряла самого близкого человека – своего отца. И в принципе отца своих первых детей, который в теории тот человек, на которого в каких-то вопросах можно положиться. Он лишил меня абсолютно всего, любой защиты", – сказала артистка.

Она призналась, что муж Денис постоянно ей снится. Она его очень любит и скучает по нему.

Мария Максакова с маленьким сыном живет в чужой квартире у знакомых, куда заселилась сразу после приезда в Киев. У нее пока российский паспорт, но уже через четыре года она рассчитывает получить гражданство Украины.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года.