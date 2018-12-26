В Незалежной так и не смогли обосновать громкие заявления об "агрессии" нашей страны

Сегодня украинский лидер сообщил о прекращении действия военного положения, назвав это фундаментальным решением. Этими словами он подтвердил то, что было ясно изначально, – никакой угрозы вторжения России на Украину нет и не было.

"Сегодня, 26 декабря, в 14:00 прекращается военное положение. Это мое фундаментальное решение, оно основано на анализе всех составляющих нынешней ситуации в области безопасности в Украине", – заявил Петр Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Трансляцию можно увидеть на странице президента Незалежной в Facebook.

Глава государства отметил, что не будет продлевать военное положение в ряде областей.



Напомним, ВП ввели 27 ноября в 10 областях Незалежной после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Они незаконно пересекли российскую границу, опасно маневрировали и игнорировали требования наших пограничников. В результате корабли задержали, а украинских моряков – арестовали. При этом Киев заявил об агрессивных действиях со стороны России. Так на Украине восприняли адекватный ответ нашей стороны на явную провокацию.