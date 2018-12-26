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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны будет рассмотрен новый пакет санкций в отношении России.
По его словам, дискреции коснутся большинства депутатов Госдумы, включая представителей двух крупнейших партий, пишет "РИА "Новости". Отмечается, что ограничительные меры будут применены к тем, кто якобы причастен к задержанию украинских моряков, которые на трех судах ВМСУ пытались 25 ноября без разрешения Погранслужбы РФ прорваться к Крымскому мосту.
Также страшными мерами пан Порошенко угрожает российским предприятиям, которые "обеспечивают военную составляющую" и поставляют в Вооруженные силы РФ вооружение. Черный список составлен правительством и СБУ.
Судя по всему, Незалежная обиделась на долгое "санкционное молчание" западных партнеров в данном вопросе, и Петр Алексеевич и компания решили подстегнуть Европу. Да и российские дополнительные санкции, которые Москва накануне ввела против 7 юрлиц и 245 украинских граждан, где большинство нардепов Рады, вероятно, "обидели" Киев.
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