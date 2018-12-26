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Порошенко отказался тянуть корабли в Азовское море

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Главнокомандующий ВСУ вспомнил историю древнерусского города

Президент Украины Петр Порошенко намерен усилить Азовское море военными кораблями Незалежной. Об этом он заявил сегодня в ходе заседания СНБО. Осталось решить вопрос, как Киеву это сделать.

Выступая перед собравшимися, Петр Алексеевич метал молнии. Он заметил, что представители местной оппозиции предлагают отказаться от использования Керченского пролива, а затащить украинские корабли из Черного в Азовское море просто волоком. И тут пан Порошенко вспомнил историю одного из древнерусских населенных пунктов.

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"В России есть такой город Волоколамск. Там 1000 лет назад судна из одной реки волокли к другой – отсюда и название. У нас теперь один оппозиционер договорился до того, что мы больше не должны пользоваться Керченским проливом, а будем волоком доставлять с Черного моря наши корабли в Азовское", -  цитирует ФАН лидера Незалежной.

Пан Порошенко подчеркнул, что Украина никогда не откажется от своих азовских портов и будет дальше посылать корабли ВМСУ в Азовское море. По его словам, правда за Киевом, весь мир с ним, и "мы задействуем для этого все политико-дипломатические способы".

Правда, не стал уточнять, как же все-таки он собрался доставить военные суда через Керченский пролив.

Но зато рассказал о планах "заякорить" страну в "натовской бухте". Для этого всего лишь надо внести поправки в Конституцию, что должно произойти в феврале 2019 г. Нынешнему гаранту обязательно нужно провернуть эту операцию до президентских выборов, намеченный на 31 марта. Судя по всему, в данном вопросе у него нет препятствий, главное, не возобновлять военное положение, поскольку тогда подкорректировать под дудку Запада основной закон невозможно.

"Только заякоривши Украину в "натовской бухте" мы раз и навсегда отобьем желание Кремля провоцировать эскалацию на украинском направлении", – приводит слова Петра Алексеевича официальный сайт президента.

Главнокомандующий сообщил, что обратится в Верховную раду в феврале, чтобы нардепы окончательно проголосовали за изменения в Конституцию, которые провозглашают обязательным курс Украины на вступление в ЕС и НАТО.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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